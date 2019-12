Moderna kazna: Preuzeo kćeri društvene mreže na dva tjedna

Teksašani Tawnya Ford i suprug Larry Sumpter otkrili su kako je unatoč prethodnom dogovoru kći Madelynn na zabavu dovela dečke. Smislili su originalnu kaznu, a djevojčica je sama birala koje joj rješenje više odgovara, piše Boredpanda.

Mogla je birati između toga da joj na mjesec dana oduzmu telefon ili da na dva tjedna roditelji imaju potpunu kontrolu nad njezinim računima na društvenim mrežama.

Madelynn je odmah odabrala drugu mogućnost, i ubrzo požalila. Tata je preuzeo njezine račune na Instagramu i TikToku 11. studenog, a zatim je počeo objavljivati svoj sadržaj.

Primjerice, snimio je kako pleše sa zetom te objavio snimku. Ili bi piljio u kameru dok leži u krevetu. Madelynnini kolege počeli su redovito pratiti objave.

- Već nakon prvog dana Madelynn je požalila i rekla da se predomislila te da bi radije bila mjesec dana bez telefona. Larry je kazao da je to sad nemoguće jer on ima previše ideja i uložio je u njih, te da ostaje ista kazna. On uživa i mislim da će, kad sve ovo završi, otvoriti vlastiti račun na TikToku, pojasnila je mama.

Nakon što je Madelynne konačno završila kazna, objavila je na Instagramu svoju fotografiju iz djetinjstva uz poruku: "Sad sam slađa nego prije i spremna na dobre odluke".

Na to je njezin pratitelj odgovorio: "Reci da sam lud, ali tvoj tata je imao zanimljivije postove".

