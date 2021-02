Većina ljudi intuitivno, onako duboko u trbuhu, ponekad osjeti da ih partner vara, no razgovor o tome ne možemo započeti bez dokaza. I što radimo prvo? Posegnemo za partnerovim telefonom, zar ne?

Pogledajte video: 24 pitanja za Saru

Zvijezda TikToka Margaux Cody, koja sebe naziva 'Umirovljeni psihopata', kaže kako postoje jednostavni načini za to da pronađete aplikacije za upoznavanje koje vaš partner koristi te profil kojim se pritom koristi. Pod nadimkom @ margauxrita_objavila je seriju video priloga u kojima je objasnila kako je ona ušla u trag profilima svog dečka.

Provjerite aplikacije

- Prije nego što se pofrendate, napravit ćete lažni profil za upoznavanje na platformi koju odaberete. U postavkama aplikacije postavite stvari tako da vam poruke mogu slati samo partneri koji su udaljeni oko 1,5 kilometar oko vas, tako da vam ne ulijeću oni koji vas ne zanimaju. Također, prilagodite dobni raspon onome koji odgovara vašem dečku, kako biste lakše vidjeli ima li aktivan profil - pojašnjava Margaux.

Sad ste spremni za upoznavanje. Povucite se negdje u stranu i pretražite dostupne profile prema ograničenju koje ste postavili i - tu je! Ok, ovo bi mogao biti i stari profil, iz vremena prije nego što je upoznao vas, naravno.

- No, imajte na umu: Ako je nedavno bio aktivan u toj aplikaciji, njegov bi se profil trebao pojaviti u roku od nekoliko sekundi, ili će vam biti vidljiv u roku do dvije minute. Štoviše, na Tinderu se pokazalo da algoritam 'daje prednost partnerima koji se podudaraju sa zahtjevima koje ste postavili i onima koji su trenutno aktivni', kaže Margaux.

Provjerite traku emotikona

- Dakle, čak i ako se čini da je riječ o starom profilu, ne nasjedajte. Provjerite što je nedavno objavio. Ako vam je neugodno to čitati, provjerite emotikone koje je zadnje ostavio.

- Osobno sam tu taktiku ranije koristila kao prvi korak da potvrdim ili pobijem bilo koju od svojih sumnji oko partnera, prije nego provedem opsežniju istragu. Jednostavno: Uzmite njegov telefon i otvorite traku za pretraživanje emotikona, gdje će vam se pojaviti oni zadnji korišteni. Ako vidite neke sugestivne emotikone, poput crvene zastavice, vatre, breskve, patlidžana - dajte, jasno je što to znači - ili zaljubljeni pogled, a sigurni ste da ih nedavno nije slao vama, to znači da ih šalje nekome drugome, pojašnjava.

Klonirajte njegov Instagram

Vaša bi veza mogla biti čvrsta, no šanse da vam partner da svoju šifru za ulazak na Instagram profil su vrlo male. No, postoji način da uđete u njegov profil i bez toga, kaže Margaux. Jednostavno, stvorite klon njegovog računa tako što ćete napraviti lažni račun i slijediti ljude i stvari koje on slijedi.

- Tako vidite sve ono što on vidi: priče koje gleda, slike, lajkove... Jednom je jedan moj bivši partner pratio djevojku oko koje sam bila malo sumnjičava. Pitala sam ga otkud je poznaje, Rekao je: Imamo neke zajedničke prijatelje, na što sam mrtva-hladna rekla: Ne, nemate - priča Margaux.

Stvorite lažne stranice

Zamislite scenu: Vaš je partner upravo slijedio djevojku na Instagramu koju ne prepoznajete i njezin je profil privatan. Očito neće biti ništa od zahtjeva da i vama dopusti da ju slijedite, no možete pratiti njene tragove tako da ona - slijedi vas.

- Ključno je stvoriti naizgled bezazlene račune, poput lažnog profila na iPhoneu, tako što ćete staviti lažne slike, lažne podatke o sebi i lažne linkove. Moj osobni favorit je profil planinarke, jer doslovno dobiva bilo koju djevojku da baci pogled i da mu se vrati. Možete koristiti i stranice obožavatelja slavnih, račun sportskog fana, ili neke posvećene memovima i citatima nadahnuća, pojašnjava, a prenosi The Sun.