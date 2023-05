Moderni posjetiteljski centar smjestio se u šibenskoj Minerski

Vojni kompleks Minerska na samoj šetnici Sv. Ante postao je Posjetiteljski centar Kanal sv. Ante. Za otvaranje ovog centra u kojem će uživati sve generacije, zaslužna je Javna ustanova priroda Šibensko-kninske županije koja je nekadašnju napuštenu zgradu u sklopu vojnog kompleksa Minerska pretvorila u moderno opremljen centar. Osim centralne zgrade posjetiteljskog centra tu je i poučna staza za slabovidne i slijepe osobe.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Najviše pažnje privlači stalni postav izložbe pod nazivom "Dodir rijeke i mora", koja je i glavna atrakcija centra. Osmislio ju je dipl.povjesničar i muzeolog Filip Beusan pričajući priču o moći prirode ovog kraja, ali približavajući biljne i životinjske vrste svakom posjetitelju. Postav je interaktivan, zabavan i edukativan, a uz sadržaj koji se nalazi unutar centra, zanimljivi su i "detalji" koje vidite uz samu šetnicu-spomenik "Pašta šuti" koja je proslavljena u filmu Vinka Brešana "Kako je počeo rat na mom otoku", pa nužnik s pogledom, odnosno "čučavac" s pogledom na more, a koji je davnih dana koristila vojska...

- Kao ljudi smo ovisni smo o prirodi i bez nje ne možemo. Ono čemu ovaj centar služi, osim tome da upozna nekog iz daleka s našim kulturnim i prirodnim vrijednostima, jest i da ljudima koji ovdje žive podigne svijest, da unese u njih jednu zahvalnost prema prirodi i da u trenutku kada bace papirić na pod pomisle, možda to nije pravi način. Ili kada pokušaju baciti šutu u more da ih to zaustavi. Ovaj centar je podsjetnik svima nama da bi trebali biti oprezniji prema prirodi i zapravo je osnovna ideja centra da nam pomogne da zaštitimo prirodu od nas samih - rekao je Beusan.

Realizacijom ovog EU projekta napravljen ogroman iskorak u zaštiti kanala sv. Ante kao dijela Značajnog krajobraza te području ekološke mreže Natura 2000 i buffer zone Tvrđave Sv. Nikole, spomenika pod zaštitom UNESCO-a.

