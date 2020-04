Modne kuće mogle bi otpisati robu vrijednu 130 milijardi kn

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Modne revije se sele u virtualni svijet - predstavnici su avatari

Modni je sistem trom i kompleksan, kolekcije se planiraju i rade barem godinu dana unaprijed, stoga je jasno da je proljetno-ljetna sezona, barem za ovu godinu, gotovo promašaj, tako da će uskoro modni brendovi diljem svijeta otpisati robe u vrijednosti od otprilike 130 milijardi kuna, objavio je Retailgazette.

Modne kuće ostvarile su tek trećinu prometa usred novonastalih okolnosti, iako većina brendova i dalje bilježi gubitak jer se situacija mijenja iz dana u dan i teško je predvidjeti kad će se sve skupa vratiti u normalu.

Skladišta diljem svijet gomilaju robu, koja postaje višak, no ako se dućani i otvore tijekom ljeta, u njima će se naći izuzetno puno odjeće i modnih dodataka. Predviđa se pritom pad cijena, kako bi se što više prodalo.

Prodaja robe koja nije hrana pala je u posljednjih mjeseci samo u Velikoj Britaniji za čak 70%, objavljeno je u istraživanju koje potpisuju kompanije Retail Economics i Alvarez & Marsal, a objavio ih je Times.

Studija također predviđa, ako se stvari ovako nastave, da će više od polovice brendova koji se ne bave hranom propasti za pola godine.

- Proljetno-ljetna sezona bit će višak za mnoge modne kuće te će u lipnju i srpnju doći do velikih viškova odjeće i modnih dodataka, što će dovesti do velikih sniženja - istaknula je Erin Brookes iz kompanije Alvarez & Marsal za The Times.

Ističe da će najviše viška imati oni brendovi koji se fokusiraju isključivo na trendove koji brzo prolaze.

