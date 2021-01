3. Nanizane narukvice

Narukvice mogu lijepo upotpuniti odjevnu kombinaciju i djelovati iznimno \u017eenstveno, no ako je puna ruka narukvica i to zvecka na sve strane, osobito ako su one u jarkim bojama te djeluju dje\u010dje - one se ne\u0107e svidjeti preko 60 posto mu\u0161karaca.

4. Tenisice s petom

Jedan od modnih trendova koji je popularan posljednjih godina su tzv. tenisice s petom, koje simuliraju cipele na petu i daju visinu, no izgledaju poput tenisica. One su ru\u017ene preko 90 posto mu\u0161karaca.

5. Vise\u0107e kape

Popularne vise\u0107e kape, tzv. beanies dame \u010desto biraju u hladnim danima, jer griju i ne kvare frizuru. Mu\u0161karci im zamjeraju \u0161to djeluju nemarno i previ\u0161e dje\u010da\u010dki.

6. Platforme

Ve\u0107ina ih \u017eena obo\u017eava jer su poput cipela na petu, no puno udobnije. Vi\u0161e od 65 posto mu\u0161karaca ka\u017eu kako im djeluju glomazno, poput \u010damaca.

7. Vise\u0107e hla\u010de

Hla\u010de po uzoru na dimije ili pak bilo koji jako \u0161iroki tzv. boyfriend model \u010diji \u0161av visi prema koljenima ru\u017ean je za 70 posto mu\u0161karaca.

8. Balerinke

Jo\u0161 jedan par obu\u0107e su balerinke, koje gotova svaka \u017eena ima u ormaru. Njima djeluju idealno - imaju formu cipele, a udobnije su od tenisica. Oko 55 posto mu\u0161karaca smatra da u njima noga djeluje \"patkasto\".

9. Jak makeup

Bilo da je rije\u010d o prenagla\u0161enim usnama ili o\u010dima, \u010dinjenica je kako 80 posto mu\u0161karaca preferira umjereno na\u0161minkane \u017eene, dok im one s puno \u0161minke djeluju vulgarno, izuzev ako za to postoji doista ve\u0107a prigoda. U to spadaju dodaci poput umjetnih trepavica, istetoviranih obrva...

10. Prevelike sun\u010dane nao\u010dale

Vi\u0161e od 70 posto mu\u0161karaca odbojne su sun\u010dane nao\u010dale koje prekrivaju vi\u0161e od polovice lica.

