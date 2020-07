Mogu li psi 'nanjušiti' trudnoću?

Psi su vrlo osjećajna stvorenja i često snažno reagiraju na promjene u svojoj blizini kao i na promjene u životima njihovih ljudi, Također, osjećaju bol nakon gubitka voljenih

<p>Mnogi vlasnici ističu kako su primijetili promjene u ponašanju psa kad je netko u kućanstvu ostao u drugom stanju, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/can-dogs-sense-pregnant_l_5efe0079c5b612083c58ae95">HuffPost</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pas ljubomoran na plišanca</p><p>Neki su kazali da su psi jednostavni znali da su im vlasnice trudne čak i prije nego što su to same otkrile. No može li doista pas detektirati vašu trudnoću i kako? Stručnjaci za pse pokušali su to objasniti.</p><h2>Istina o psećem osjetu</h2><p>Iako nema mnogo istraživanja koja bi to potvrdila, ipak postoji nekoliko studija koje potvrđuju da postoji mogućnost kako psi mogu osjetiti trudnoću vlasnice.</p><p>- Naši psi su odlični promatrači. Imaju savršen njuh i vid i nije čudno ako primijete neke promjene kad je žena trudna - pojašnjava bihevioristica <strong>Mary R. Burch</strong> iz American Kennel Club.</p><p>Kazala je kako psi mogu primijetiti da se kod vlasnice nešto promijenilo povezano uz izgled ili miris, a mogu primijetiti i emocionalne promjene te promjene u ponašanju.</p><p>- Trudnicama se mijenja kemija u tijelu koja može rezultirati promjenom mirisa bilo zbog razlike u pH ravnoteži, promjenama u prehrani ili hormonalnim promjenama. Dodatno, mijenja se miris tijela i žene koje se bore s jutarnjom mučninom možda preskaču obroke, a rezultat može biti ketoza koja uzrokuje loš zadah - pojašnjava ona.</p><p>Psi zaista imaju snažan njuh i treniraju ih kako bi nanjušili eksploziv ili drogu. Istraživanja su dokazala da psi mogu nanjušiti i zdravstvene promjene poput karcinoma, migrene, pa i epileptičnog napadaja. Stručnjaci trenutačno rade na tome kako bi otkrili mogu li psi nanjušiti i korona virus.</p><p>Sposobnost psa da otkrije trudnoću vlasnice ovisi o njegovoj bliskosti s njom.</p><p>- Kod poznatih žena promjene u hormonima i mirisu će zamijetiti prije nego kod žena koje nikad nije susreo - kaže australska bihevioristica i konzultantica <strong>Kate Mornement</strong>.</p><p>- Promjene kod žena u istom kućanstvu su najočitije, iako će pas bez problema otkriti i promjene na drugim, nepoznatim ženama - dodaje Burch.</p><p>- Uz to što mogu otkriti promjene u hormonima, psi mogu čuti otkucaje bebinog srca - tvrdi Mornement.</p><p>Iako nema istraživanja koja podupiru ovu teoriju, mnoge su trudnice podijelile svoja iskustva s ljubimcima koja sugeriraju da je to ipak moguće.</p><p>Ipak, čak i ako su primijetili promjene na svojoj vlasnici, nije jasno mogu li psi pretpostaviti uzrok tih promjena i povezati ih sa novorođenčetom koje ćete u jednom trenutku donijeti kući.</p><h2>Kako vaša trudnoća utječe na pse?</h2><p>Vaša trudnoća može utjecati na ponašanje i raspoloženje vašeg psa, iako to nije uvijek slučaj.</p><p>- Kad sam bila trudna, naš labrador nije se ponašao drugačije. No imali smo i njemačkog boksera koji je postao vrlo tjeskoban. Čula sam i od klijenata da im se ponašanje ljubimaca promijenilo kad su ostali u drugom stanju, a uglavnom opisuju da su psi bili više živčani - kaže Mornement.</p><p>Burch je ustvrdila da promjene u ponašanju ljudi mogu utjecati i na promjene u ponašanju pasa.</p><p>- Kad su žene trudne, često su vrlo zaštitnički nastrojene prema nerođenom djetetu, često drže ruke na trbuhu i psa koji je do tad smio skakati na njih sad odgurnu. Stoga će pas postati senzibilniji ili će tražiti više pažnje - kaže Burch dodajući kako je prijateljica zamijetila promjene u ponašanju psa kad je već bila u visokoj trudnoći.</p><p>Smatrala je da je uzrok u činjenici da su kod kuće premještali namještaj i pripremali se za dolazak bebe, a promijenio se i dnevni raspored obitelji jer su smanjili vrijeme koje su provodili vježbajući sa psom.</p><p>- U idealnoj situaciji majka i budući otac neće zaboraviti na potrebe svog ljubimca i on će dalje dobivati jednaku skrb, brigu i aktivnosti koje mu trebaju - kaže Burch.</p><p><strong>Sarah Wilson</strong>, trenerica za pse i autorica devet knjiga o ljubimcima, kaže da je čula mnoge priče o tome kako su psi postali zaštitnički nastrojeni prema vlasnicama trudnicama, no smatra kako je riječ samo o osobnoj procjeni.</p><p>- Pitam se zašto je promijenio mjesto na kojem spava kako bi me stalno imao na oku, primijetila sam da tijekom šetnje stane između mene i drugih ljudi, sad me stalno mora dodirivati i osjetiti u svojoj blizini. To su najčešće rečenice s kojima se susrećem - kazala je on.</p><p>Trudnice koje nisu iz istog kućanstva imaju manje utjecaja na promjene u psećem ponašanju. </p><p>- Primjećuju li oni da je nepoznata žena trudna? Svakako, samo nemojte očekivati da im je do toga stalo - kaže Wilson.</p><h2>Kako pripremiti psa za dolazak bebe?</h2><p>- Vrlo je važno da roditelji koji očekuju novorođenče pripreme psa za dolazak bebe jer je to velika promjena u rutini za sve članove kućanstva. Dobra priprema će omogućiti izbjegavanje straha i stresa jedanput kad beba stigne - kaže Mornement.</p><p>Psa ćete pripremiti tako da ga postupno upoznajete s predmetima vezanima uz bebu i stvorite pozitivne asocijacije spajajući te predmete s pohvalom ili poslasticom. To možete započeti raditi nekoliko tjedana ili nekoliko mjeseci prije djetetova rođenja.</p><p>Ostale sugestije predlažu uvođenje postupnih promjena u rutinu vašeg psa, možete mu puštati snimke dječjeg plača, smijeha i drugih zvukova kao i omogućiti im da ponjuše dječje pudere i kreme prije dolaska bebe.</p><p>Vi najbolje poznajete svog psa i sami možete odlučiti koje će metode vašem ljubimcu imati najviše smisla i najbolje mu pomoći.</p>