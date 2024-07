'Moj bivši muž je u vezi s mojom maćehom. Tetovažu s mojim imenom je prekrio njenim'

Majka troje djece priznala je da je njezina priča dostojna nekog kontroverznog showa. Naime, otkriva da su se on i njezin muž rastali nakon 12 godina veze. Sada je on u vezi s njezinom maćehom i čak ima tetovažu s njezinim imenom na prsima, i to preko njezina imena.

- Sada se tome mogu samo smijati, no tada mi nije bilo do smijeha. Naime, prošle godine sam prekinula s partnerom nakon 12 godina jer sam bila jako nesretna s njime - navela je u svom TikTok videu pod nadimkom lauzy__x.

Majka je nakon toga otkrila kako je saznala da je on u novoj vezi te odlučila istražiti tko je ta žena.

Ima uvid u njegove stare poruke te je shvatila da je slao poruke - njezinoj maćehi.

- Iako sam bila u šoku i slala im neugodne poruke, oni su se ipak uselili i žive skupa - izjavila je.

Sada ju je njezina maćeha blokirala na društvenim mrežama, kao i sve koji poznaju njezinu obitelj.

Dodala je da su sada njezina maćeha i bivši partner čak otišli na dvotjedni odmor u Tursku.

No, ona smatra da ta veza neće dobro završiti, jer od prijateljice koja je još uvijek u kontaktu s njima dobiva nove informacije.

- Vratit će se u sobicu kod svoje mame, bez djece jer nije mario za njih, a ja ću se smijati - izjavila je.

Prvo nije bila spremna o tome razgovarati, no sada je spremna podijeliti priču.

Mnogi su iznenađeni njezinom pričom.

- Tvoja maćeha!!! Mislila sam da su moj bivši i djeveruša bili dovoljno loša kombinacija! - pisalo je u jednom komentaru.

Druga je rekla da ju je suprug ostavio nakon 16 godina braka i to nedavno te je sigurna da ima nekog drugog, piše The Sun.