'Moj dečko ne može doći do orgazma, osjećam se krivom...'

Pamela Stephenson Connolly je psihoterapeutkinja iz SAD-a specijalizirana za liječenje seksualnih poremećaja. Priče ljudi koji imaju intimne probleme i njezine savjete objavljuje The Guardian.

U ovom slučaju pomoć je tražila žena čiji suprug vrlo često ne može doživjeti orgazam. Ona kaže da gubi samopouzdanje zbog toga jer misli da je loša u krevetu.

Ovo je njezino iskustvo, a niže je savjet koji je dobila:

Čitala sam o muškarcima koji ne mogu svršiti tijekom seksualnog odnosa. U mojem slučaju više ne znam kako bih se nosila s time.

Partner i ja smo dugo zajedno i to je oduvijek bio problem. Neugodno je i meni i njemu zbog toga. Ja sam već došla do toga da sam izgubila samopouzdanje u krevetu, imam osjećaj da je moj performans loš i da je to razlog zašto on ne može doći do orgazma. Ali, on tvrdi da uživa u seksu sa mnom i da nije do mene.

Često se događa da smo usred seksa kada se on jednostavno zaustavi, prekine odnos. Kaže kako je oduvijek imao problema s time, a da mu je tijekom prvog braka bilo još gore. Kaže da mi je vjeran i da ne gleda pornografiju.

On zapravo ponekad uspije svršiti, ali to je jako rijetko. Vrlo smo bliski kao par i jako se volimo, ali počinjem izbjegavati seks zbog toga kako se osjećam poslije.

Foto: Dreamstime

Savjet:

Problem nije u vama i ne uzimajte to sobno. Postoji mnogo razloga zašto muškarac ne može doći do orgazma, a za to postoje tretmani. Najbolje što možete napraviti je potaknuti ga da potraži stručnu pomoć.

Neki muškarci su jednostavno rastrojeni, možda zbog strukture mozga lako izgube fokus ili im u misli dolaze razne stvari, slike koje ih odbijaju.

Prvi spomenuti slučaj se javlja kod ljudi s poremećajem pažnje, a drugi kod onih koji su na neki način bili traumatizirani. Ponekad muškarci ne mogu dosegnuti vrhunac jer su zabrinuti ili nervozni - a strah da neće doživjeti orgazam još više pogoršava stvar.

Ponekad je problem u samoj tehnici - neki muškarci ne znaju koji položaj im može pomoći, a boje se eksperimentirati.

Možda možete pokušati postaviti mu nekoliko pitanja, kako bi pokazali svoju spremnost da mu pomognete: "Što bih ja mogla napraviti da ti povećam uzbuđenje? Želiš li da iskušamo razne poze kako bi vidjeli u kojoj uzbuđenje osjećaš najintenzivnije? Želiš li da koristim ruke ili usta? Želiš li da igramo neke seksi uloge? Što je sa seksualnim igračkama?".

Neki muškarci jednostavno trebaju doživjeti užitak bez razmišljanja o tome hoće li svršiti ili ne, pa pokušajte razviti pristup bez očekivanja dok vodite ljubav. Možda je je to upravo ono što mu treba.

Foto: Allmoviephoto

Mišljenje hrvatske stručnjakinje

Senka Božić, prof. psiholog iz Privatne psihološke prakse Una, kaže kako nemogućnost postizanja orgazma može biti posljedica psihičkih tegoba.

- Poteškoće vezane uz postizanje orgazma kod muškaraca bez dijagnosticiranih fizičkih zdravstvenih poremećaja, najčešće proizlaze iz psiholoških razloga. Pri tome, nemoguće je generalizirati psihološku podlogu. Razlozi su individualni. Često nalazimo povišenu tjeskobu čija podloga može biti višestruka - proživljena traumatska iskustva, akutno stresno stanje, povišena tjeskoba u sastavu drugih psiholoških poremećaja i bolesti - objasnila nam je Senka Božić, prof. psiholog.

Dodala je kako emocionalna bliskost, iskrena komunikacija, očekivanja (individualna ), također, imaju itekakav utjecaj na razinu seksualnog zadovoljstva. Napominje kako se, ovisno o uzrocima, sugerira stručna psihoterapeutska pomoć.

- Pri tome, stručna pomoć uključuje nerijetko i stručnu pomoć partnerici, što je razumljivo - kazala je Senka Božić, prof. psiholog.