'Moj fetiš mi uništava brak, ne smijem svom suprugu ništa reći'

Jedna žena otkrila je da joj njezin seksualni fetiš stvara probleme u braku. Žena je objasnila da je inače prilično skromna u spavaćoj sobi, ali da skriva prljavu malu tajnu od svog muža. Priznala je da se boji da će muž smatrati njezin fetiš "čudnim" i "neobičnim", pa je odlučila sakriti to od njega.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Spavačica | Video: 24sata Video

Željna da se otvori i potraži savjet, žena je otišla na društvene mreže i podijelila svoju situaciju.

Na Redditu, u threadu r/relationship_advice, žena je napisala pod korisničkim imenom @iseriouslysuck i nazvala svoj post "Seksualni fetiš uzrokuje napetosti u mom braku".

Foto: 123RF

Objasnila je: "Moj muž i ja imamo fantastičan odnos. Volim ga više od svega, u braku smo već više od tri godine. On je moj najbolji prijatelj koji zna gotovo sve... osim mog seksualnog fetiša".

Zatim je otkrila svoj fetiš – sviđa joj se čitanje o nečemu što se naziva "sissifikacija" – praksi u kojoj muškarci preuzimaju submisivnu, ženstvenu ulogu.

- Sviđa mi se čitati o feminizaciji muškaraca. Jako eksplicitno, submisivno, sissifikacija, to je moj prljavi mali tajni fetiš. Nikada ne bih željela da on sudjeluje u tome, volim to čitati, slušati priče i iskustva, ali ne želim to u svom svakodnevnom životu. Problem je u tome što, bez obzira koliko ga volim, ne osjećam se ugodno otkriti mu svoj fetiš. Volim filmove i serije koje imaju "cross dressing" element, a on kaže da je to "čudno", "neobično"... On bi me gledao drugačije. Nitko ne zna, a ja sam prilično skromna osoba u spavaćoj sobi. Ne želim da netko sazna - objasnila je.

Međutim, žena je priznala da muž počinje sumnjati, jer ju je nekoliko puta uhvatio da brzo zatvara incognito prozor na svom računalu.

- Danas mi je prišao i rekao da se osjeća isključenim i kao da radim nešto loše. Slomilo mi je srce jer razumijem odakle dolazi. Pitao me što je to i rekla sam da mi je neugodno i nisam dala izravan odgovor. Nije mu se svidjelo i imali smo manju svađu u kojoj sam postala obrambena jer nisam bila spremna o tome razgovarati - navela je.

- Rekla sam mu da to nije ništa ilegalno, da nije prevara, ništa što bi moglo biti okidač za naš odnos. Samo nisam bila spremna razgovarati o tome - dodala je.

- Što da radim? Da mu kažem za svoj fetiš i riskiram njegov odgovor? Ili da pokušam odustati od toga? - pitala je.

Korisnici Reddita bili su zatečeni njenim otkrićem i mnogi su komentirali.

- Nije fetiš uzrok problema, već to što mu tajiš. Trebaš mu reći istinu. Čak i ako ne dijeli tvoj fetiš, barem nećeš morati više skrivati - rekao je jedan.

Drugi je dodao: "Budi uvijek 100% iskrena prema njemu. Tvoja iskrenost će mu olakšati stvari. I dalje će te voljeti".

Netko treći je rekao: "Trebaš se otvoriti i podijeliti s njim što se događa. Možda će to biti neugodan razgovor, ali to je razgovor koji morate imati ako želite održati odnos. Moraš biti iskrena i eksplicitna", piše The Sun.