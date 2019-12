Moj je sin zbog kockanja ostao bez novca, fakulteta i prijatelja

Dragi Mevludine,

izgleda da ću mir u ovom životu pronaći samo u grobu. Mučim se dugo sa srednjim sinom (davno se primio kockanja, a da nismo ni primijetili), ostao je bez novca, prijatelja, posla, bez završenog fakulteta... U stvari ništa mu nije ostalo. Stvari kreću pomalo nabolje za njega, no cijena je bila previsoka. Zanima me hoće li naći svoj mir, posao, obitelj, završiti taj fakultet. I mlađi sin mi je tvrdoglav, zanima me hoće li i on završiti fakultete i krenuti božjim putem (imati posao i obitelj).



šifra: zabrinuta majka





Odgovor:

Sin vam je bio energičan i marljiv, temeljit i uzoran, no vidi se da je zadnjih godina izgubio putokaz, volju i motivaciju za daljnjim školovanjem. Imao je prijatelje, no trenutno se osjeća pomalo usamljeno. Vidim da ima blagu psihozu i trebao bi krenuti na terapiju kod psihologa. Najprije će razgovorom prebroditi krizu, neka posluša što mu psiholog savjetuje. Ne vršite preveliki pritisak na njega oko školovanja, jer on on fakultete neće završiti niti će krenuti na novi. Treba pronaći lakši posao kako bi se uklopio u ovaj svijet. Tako će steći nove poznanike i prijatelje. Isto tako vidim da će ova kriza potrajati, no ne pretjerano dugo. Već u proljeće će mu biti puno bolje, imat će više volje i motivacije, a vidim mu i posao. Poslije mu vidim stabilnu vezu s djevojkom, a poslije brak i djecu. U iduće četiri godine on će se stabilizirati i bit će bolje. Nema nikakve magije ili uroka na sebi. Mlađi sin ima dobru perspektivu i nema potrebe da se previše brinete.

