'Moj korona box dezinficira igračke, a to je djeci potrebno'

Kristijan Škarica je svoj izum poklonio vrtiću Ivanić Grad kako bi djeci olakšao prve dane. To je napravio jer njegovi sinovi zbog korona mjera nisu mogli uzeti svoje igračke u vrtić

<p><strong>Kristijan Škarica </strong>iz Ivanić Grada, osim što je odličan inovator ponajviše je kako kaže, suprug i otac tri prekrasna sina. Vlasnik je i izvršni voditelj tvrtke Fastness koja u fokus stavlja pametne spremnike/waste management sustave i suosnivač je startupa Dissyo (pametnih rješenja koja omogućuju sterilizaciju prostora, javnog prijevoza uz pomoć senzora, ozona i posebne aplikacije). Osim svega ovoga, Kristijan sa suprugom izrađuje personalizirane drvene igračke od hrasta, a brend im se zove KAP design.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>No jedan od njegovih izuma koji je ne samo nas oduševio nego i djecu vrtićke dobio je Kristijanov korona box koji sterilizira igračke.</p><p>- Moji klinci su krenuli u vrtić u rujnu te zbog mjera radi virusa nisu mogli uzeti svoje omiljene igračke. Zato sam odlučio napraviti uređaj za dezinfekciju igračaka, koji sam i poklonio da im barem olakšam prve dane vrtića. Mislim da je ovo sve mladima okrenulo život naopačke i naša je odgovornost da im kroz priču i dostupnu tehnologiji barem malo olakšamo odlaske u vrtić i<br/> stres koji se može izbjeći - priča nam Kristijan.</p><p>Realizacija boxa trajala je otprilike mjesec dana.</p><p>- Neke dijelove elektronike smo morali sami raditi, a samo smo testiranja radili nekoliko puta. Od testiranja elektronike do samog procesa dezinfekcije predmeta UVC-lampama, koji mora biti pravilno napravljen, tj predmeti koji se stavljaju unutar kutije moraju biti pravilno razmaknuti, da svjetlost ,točnije UVC zrake mogu obaviti svoj posao - objašnjava Kristijan.</p><p>Kutija odnosno korona box se sastoji od drvenih elemenata, posebnih stakala, reflektirajuće folije, dvije UVC lampe te<br/> kučiste elektronike sa displayem.</p><p>- UV-C zrake valne duljine od 254 nm izazivaju promjene nasljednog materijala DNA, RNA mikroorganizama, što uzrokuje gubitak sposobnosti razmnožavanja mikroorganizama. Tako prisutni mikroorganizmi ugibaju, a s time uklanjamo rizik od njihovog štetnog djelovanja kao što je razvoj različitih bolesti. Dezinfekcija površina zahtjeva visoki intenzitet kratkovalnog ultraljubičastog zračenja. To znači da lampe s UV-C zračenjem moraju biti postavljene blizu površine koju želimo dezinficirati. Uspjeh te dezinfekcije ovisi o pravilnosti materijala površine jer UV zračenje može onesposobiti samo one mikroorganizme koje zahvati s dovoljnom dozom zračenja.Tako da dezinfekcija može biti uspješna samo ako je cijela površina zahvaćena. Na neravnim ili hrapavim i nepravilnim površinama gdje se mikroorganizmi mogu 'sakriti' pod rubove ili rupice, dezinfekcija UV zračenjem će biti samo djelomično uspješna, zato je važno i pravilno rukovanje pri stavljanju predmeta u kutiju za dezinfekciju - objasnio nam je proces dezinfekcije.</p><p>Prvi box je poklonio dječjem vrtiću Ivanić Grad kako bi djeci barem malo olakšao prve dane vrtića, a osim toga radio je box i za DV Križ Centar i DV Novoselec.</p><p>- Također imamo nekoliko novih narudžbi, ali pripremamo novi box kojem će biti više naglasak na interakciju s djecom kroz led panele i senzoriku, jer kao i svi , nadamo se da neće Covid-19 trajati zauvijek, te idemo u smjeru da se proizvod koristi i nakon epidemije - govori nam Kristijan.</p><p>Što se tiče predstavljanja korona boxa, Kristijan kaže kako je bilo onih koji su bili oduševljeni, bilo je i onih negativnih, ali njemu je najbitnije da su njegova djeca sretna.</p><p>Kada smo ga priupitali kakve planove ima za budućnost, rekao je kako priprema potpuno novi sustav za waste management.</p><p>- Kroz Fastness pripremamo potpuno novi sustav za waste management koji se bazira na interakciji korisnika u samom procesu gospodarenja otpadom, i kroz senzoriku, umjetnu inteligenciju, interakciju s korisnikom pomaknuti granice tehnologije i njezine primjene, pa vjerujem da nas čeka puno izazova i neprospavanih noći, sto ponekad i nije nužno loše - rekao nam je za kraj, inovator iz Ivanić Grada, Kristijan Škarica.</p><p> </p>