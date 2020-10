Goofballs... answering the most common questions from the affair story. Stay tuned for more stories. ##cheating ##ex ##answers ##comments ##forupage ##story

Moj muž je imao aferu s mojom mamom: 'Naš sin ih je uhvatio!'

Video Jamie Walker je postao viralan na TikTok-u nakon što je podijelila šokantnu priču o tome kako je dan nakon svog 33. rođendana otkrila da joj suprug spava s vlastitom majkom i to pet godina

<p>Šokantnu priču o tome kako je saznala da ju je suprug pet godina varao s vlastitom majkom podijelila je na TikToku. Jedno je otkriti da vas partner vara, sasvim je druga stvar saznati da ima aferu s jednim od vaših članova obitelji. Ali upravo se to dogodilo <strong>Jamie Walker</strong>, majci dvoje djece iz SAD-a.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Javlja se zauzetim muškarcima i testira njihovu vjernost</p><p>Njezin video je postao viralan na TikTok-u nakon što je podijelila šokantnu priču o tome kako je dan nakon svog 33. rođendana otkrila da je njen suprug spava s vlastitom majkom i to pet godina. U nizu videozapisa Jamie je objasnila kako je njezin sin tinejdžer prvi otkrio istinu 2011. godine nakon što je jednog dana ušetao u soba te zatekao oca i baku.</p><p>- Moj je sin naletio na sada već bivšeg supruga s mojom mamom, a radili su ono što su očito radili već posljednjih pet godina. Došlo je do obračuna, moj je sin rekao: 'Ako joj ne kažeš, ja ću joj reći' - ispričala je.</p><p>- Moj bivši suprug odlučio je da želi biti taj koji će mi to reći, pa me poveo na dugačku vožnju koja je završila na parkiralištu Walmarta, obavili smo ozbiljan razgovor i rekao mi je da to traje posljednjih pet godina - nastavlja. Jamie je bila shrvana istinom, ali tvrdi da zbog financijskih ograničenja nije mogla odmah napustiti muža.</p><p>- Bila sam u šoku i nisam znala što učiniti. Tada nisam bila u mogućnosti financijski se brinuti o sebi ili djeci, pa smo se nekako nosili s tim i odradili terapiju - priznaje ona. Obitelj se kasnije preselila u Tennessee u pokušaju da ostavi prošlost iza sebe i započne novi život - no njezin suprug nije mogao ostati vjeran i navodno ju je ponovno prevario, ovaj put sa 60-godišnjom suradnicom. Par se konačno razveo 2017. godine, a njezin se suprug u međuvremenu oženio suradnicom. U dodatnim isječcima Jamie odgovara na neka od gorućih pitanja svojih pratitelja - uključujući i to kako se sa svime nosio njezin sin, koji danas ima 25 godina.</p><p>- Moj sin koji je tada imao 16 godina i imao je to traumatično iskustvo te se dobro drži, malo se mučio - tvrdi Jamie. Rekla je da njezin sin, razumljivo, nije u sjajnim odnosima s tatom niti bakom, ali njezina kćer i dalje ima kontakta sa svojim ocem. Jamie se također otvorila o tome kakav je njezin odnos s mamom danas, rekavši kako ga je u potpunosti prekinula u prve četiri godine jer joj je trebao 'prostor za ozdravljenje' i nije željela imati posla s njom. Dodala je da su stvari između njih dvije tijekom posljednjih godinu dana počele biti bolje, ali i dalje neće voditi nikakav razgovor o bivšem suprugu, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/my-husband-affair-mum-son-22779572" target="_blank">Mirror</a>.</p>