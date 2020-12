'Psi su satima zavijali prije potresa...'

Biolog Rupert Sheldrake u svojoj knjizi 'The Sense of Being Stared At' govori o mnogim dokazima \u010dudnog pona\u0161anja \u017eivotinja prije potresa.

- Bilo je mnogo izvje\u0161taja o divljim i pripitomljenim \u017eivotinjama koje su bile jako prestra\u0161ene, tjeskobne ili su se \u010dudno pona\u0161ale nekoliko sati sati ili \u010dak nekoliko dana prije potresa. Isto vrijedi i za potres u Turskoj 1999. godine s epicentrom u blizini Izmita. Psi su satima zavijali prije potresa, a mnoge ma\u010dke i ptice pona\u0161ale su se neobi\u010dno - ispri\u010dao je.

Osvrnuo se i na potres magnitude 6,8 koji je 28. velja\u010de 2001. godine zatresao podru\u010dje Seattlea u SAD-u.

- \u017divotinje su se prije tog potresa pona\u0161ale neobi\u010dno. Neke ma\u010dke su se skrivale bez vidljivog razloga i do 12 sati prije potresa, druge su se pona\u0161ale uznemireno ili su 'poludjele' sat ili dva prije potresa. Tako\u0111er, neki su psi 'mahnito' lajali, a koze i druge \u017eivotinje pokazivale su o\u010dite znakove straha - pojasnio je na\u00a0sheldrake.org.

