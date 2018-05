'Moj sin je dobar čovjek, ali ga žene uvijek samo iskorištavaju'

Poštovani Mevludine,

pisala sam vam, ali nisam dobila odgovor kojem se već dugo nadam. Vi ste mi zadnja nada jer pokušala sam svašta, ali mi nije uspjelo. Imam sina koji je ‘71. godište, neoženjen je, jako dobar i vrijedan. No svatko ga iskorištava.

Voljela bih znati hoće li se uskoro oženiti i imati djecu. To mi je velika želja. Mene jako boli koljeno, jedva hodam i liječnici mi preporučuju operaciju. Što da radim? Imam dva placa, hoću li ih uskoro uspjeti prodati?

Bila bih vam zahvalna kad bih napokon dobila odgovor. Unaprijed hvala na svemu.

šifra: sin

Odgovor:

Vidim da je vaš sin vrlo pozitivan, energičan, duševno predobar, stabilan, iskren, otvoren, voli raditi. Prema svima je dobar osim prema sebi, no takav je oduvijek bio i bit će i dalje.

Nažalost, nailazio je na žene i djevojke koje mu nikako nisu odgovarale, no neće tako vječno biti. Vidim da će on krenuti u stabilniju vezu do kraja ove godine s vrlo duhovitom i pozitivnom ženom.

Vidim obostranu pažnju i požrtvovnost, a očekuje ga i brak te kasnije i djeca. Imat će samo jedan brak i bit će jako zadovoljan. Zasad mu ne vidim promjene na poslu.

Vaša operacija na koljenu ne bi trebala biti komplicirana, no vidim da će i bez nje sve biti u redu. Javite mi se krajem ljeta, za vas i sina. Ništa loše ne vidim.

