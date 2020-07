'Moja je mačka zli genije, zbog nje je moja žena opet trudna'

Mladi par je planirao čekati dvije godine da dobije još jedno dijete nakon teške prve trudnoće, ali njihova je mačka imala druge planove. Muškarac je na Redditu opisao kako se to dogodilo

<p>Jedan suprug je na Redditu podijelio čudan način na koji je njegova supruga zatrudnjela i to uključuje njihovu mačku. Naime, par je prošle godine dočekao svoje prvo dijete, ali je žena imala tešku trudnoću zbog koje je nekoliko tjedana morala ležati u krevetu. Njihov se sin rodio dva mjeseca prije termina, ali je na sreću bio zdrav.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Reakcija mačke nakon što je probala sladoled</p><p>Zbog prirode svoje prve trudnoće odlučili su imati drugo dijete tek nakon nekoliko godina.</p><p>- Moja supruga odlučila je piti pilule nedugo nakon poroda kako bi se osigurali od iznenadne trudnoće, ali od tableta joj je bilo loše i željela je smršavjeti, pa ih je prestala uzimati - priča suprug i dodaje: 'Mislili smo da će kondom biti dovoljan, ali to je trenutak gdje nam je naša mačka odlučila pokvariti planove'.</p><p>- Naša mačka je zli genij. Ozbiljno mislim da je naša mačka pametnija od našeg, skoro jednogodišnjeg, sina. Ona ulazi u sve, i kada to kažem, zaista mislim na sve. Ni vrata, ladice ili ormarići je ne mogu zaustaviti, a ako zna što želi, to će i pronaći - ispričao je suprug.</p><p>Zanimljivo je da je tjednima nakon udomljenja ova mačka svako jutro ostavljala sva vrata na ormarićima širom otvorena, pa je vlasnik čak u jednom trenutku pomislio da mu se u kući nalaze duhovi. Tako je suprug napravio ogromnu grešku i spremio kondome u ladicu u kojoj sprema i štapiće za uši, a mačka tamo posebno voli ulaziti i igrati se s njima. Tako je mačka ušla u ladicu sa štapićima za uši i kondomima te raskomadala štapiće jednako kao što je i oštetila kondome. Suprug je uništene kondome spremio nazad u ladicu i zaboravio na njih.</p><p>Kasnije te večeri se par krenuo zabavljati u krevetu, što je navelo supruga da krene u mračnu kupaonicu kako bi pronašao kondom, te je potpuno zaboravio na to što se dogodilo ranije. No ubrzo nakon nekoliko tjedana njegova supruga se požalila na mučninu i osjetljive grudi.</p><p>Odmah su posumnjali na trudnoću jer se tako osjećala i prije otkrivanja prve trudnoće. Još uvijek su imali testove za trudnoću iz godine ranije pa je supruga napravila više njih, i svi su bili pozitivni. Tada je suprug shvatio o čemu je riječ i kroz glavu mu je odmah prošla misao: 'Ta prokleta mačka!'.</p><p>- Potrčao sam do ladice u kojoj sam držao kondome, izvadio kutiju na pult i počeo pregledavati svaki milimetar folije. Nekoliko njih je imalo primjetne ogrebotine, tragove od zubi, pa čak i pukotine. U tom trenutku sam pomislio zašto ih odmah nisam bacio u smeće već ih spremio u ladicu... - priča suprug.</p><p>No, iako je trudnoća bila potpuni šok, zaključio je svoj Reddit post napisavši: 'Jedva čekam da jednoga dana objasnim svom sinu ili kćeri da svoje postojanje duguje obiteljskoj mački!', piše <a href="https://www.mirror.co.uk/news/weird-news/my-damned-cat-evil-genius-22382973" target="_blank">Mirror</a>.</p>