Moja kći me uvjerava da vidi ljude u hodniku, a nema nikoga

Dragi Mevludine,

molim vas pomozite mojoj djevojčici od 12 godina. Dijete je rastavljenih roditelja, živi s mamom, djedom i bakom, maminim roditeljima. Ide u šest razred, odlična je učenica, mirna je, marljiva i poslušna. No to je dijete toliko puno srdžbe i eksplozije da i na najmanju riječ ili upit, ako se njoj nešto ne sviđa, dolazi do provale toliko bijesa da izgleda kao živčani slom. Ona viče, psuje, baca stvari, vrijeđa sve oko sebe...

To traje kratko i poslije kao da ništa nije bilo. Boji se ostati sama u stanu jer često govori da vidi ljude kako hodaju po hodniku. Smiri se kad zajedno pregledamo stan i ne nađemo ništa. Jednom prilikom joj je poslije posjeta tati i njegovoj obitelji nedostajala roba koju je ponijela iz kuće.

Zatim smo u stanu pronalazili neke kutije ili odjevne predmete za nju koje mi nismo kupili, a u garaži su bili neki sumnjivi smotuljci... Molim vas da mi da kažete što se događa, da mi date neki savjet. Hvala.

šifra: V.G.S.P.T.

Odgovor:

Djevojčica je veliki perfekcionist u svemu što radi. Vrlo je nadarena, maštovita, inteligentna i vrlo bistra za svoje godine. No također je i hipersenzibilna te tvrdoglava, želi da je baš sve samo po njenom. Kad tako nije, onda promijeni ponašanje. Ovdje nije riječ o nikakvoj magiji ili uroku. Predmeti koje pronalazite su vaši i nitko ih ne donosi u kuću.

No djevojčica je u ranom pubertetu te joj stoga treba pomoć, odnosno mora shvatiti i prihvatiti da ne može sve biti idealno. Treba je podučiti toleranciji te da neuspjehe u životu također treba smireno prihvatiti. No budući da su njezini povremeni ispadi gotovo histerični, najbolje bi je bilo odvesti pedijatru te na razgovor s dječjim psihologom. Samo joj tako možete pomoći. Nazovite me.

