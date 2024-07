'Moja mama nam želi naplatiti čuvanje djeteta. Muž kaže da to ne dolazi u obzir. Što da radim?'

Do žestoke rasprave došlo je kada se majka djeteta oglasila na društvenim mrežama tražeći savjet kako da uvjeri svog supruga da je jedino pošteno dati njezinoj mami novac za brigu o njihovom tromjesečnom djetetu.

Na Redditu se majka požalila i pitala ljude misle li da je to nerazumno, s obzirom da je njena majka i dalje vitalna i može raditi druge stvari, a bit će s djetetom 40 sati tjedno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:03 Ova baka je prepuna tetovaža i piercinga: 'Govore mi da se trebam sramiti, da je odvratno' | Video: KanalRi

- Moj partner smatra da ne bi trebala biti plaćena i čini se gotovo uvrijeđenim tom idejom. On smatra da bi trebala biti sretna što to čini jer će joj to omogućiti da provodi vrijeme sa svojim unukom. On također misli da je to zgodno jer ona živi odmah preko puta. Kad sam ga pitala bi li očekivao isto od svog tate, rekao je ne jer živi sat vremena dalje - požalila se.

Beautiful baby boy in grandmothers arms | Foto: TATYANA TOMSICTKOVA

Baki želi dati manje od 100 eura tjedno, što ispada oko 400 eura mjesečno za čuvanje tromjesečne bebe koja treba njenu konstantnu skrb.

Ljudi koji su čitali objavu na Redditu ostali su u šoku jer je očekivao da baka, u biti, radi besplatno.

- I to ako bude samo 40 sati. Kasnim kući, moram rano otići jedan dan na posao itd. - rekao je jedan korisnik.

Međutim, drugi su smatrali da su za to krivi oboje novih roditelja.

- Iskreno, zašto se o tome nije razgovaralo prije nego što ste dobili dijete? Možete li si priuštiti da ga pošaljete u vrtić? Ako možeš, ne želiš samo da tvoj muž ne pobijedi. Zvuči idiotski, oboje zvučite previše nezrelo da biste imali dijete - napisao je jedan korisnik na Redditu, piše Mirror.