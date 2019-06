'Moja žena je trudna, a ja ne mogu imati djecu' Tko je otac?

Nedavno se jedan muškarac na blogu portala Reddit požalio kako je tek saznao da će postati otac, što je dugo priželjkivao, ali se 'lijepoj' vijesti ipak ne može veseliti. Naime, krajem prošle godine dijagnosticirana mu je azoospermija, nedostatak spermija u sjemenoj tekućini, zbog čega je ženinu vijest o 'čudesnoj trudnoći' dočekao, kako sam kaže, zbunjen.

- U braku smo tri godine, a zajedno šest sve skupa - napisao je muškarac, i dodao da je njegova žena jedna od boljih osoba koje je u životu upoznao. Kaže kako se njih dvoje odlično slažu, zbog čega mu ova situacija još teže pada, ali i da zna da joj on nikako nije mogao napraviti dijete jer su tako pokazala sva testiranja na kojima je bio.

Foto: Dreamstime

- Oboje smo seksualno jako aktivni, zbog čega nam je brak bio čak još bolji, a kad je test ispao pozitivan ona je bila presretna - napisao je. Sada se požalio kako zadnjih dana, od kad zna za trudnoću, samo razmišlja o tome kako to da ona ne pokazuje nikakve znakove krivnje, i ničim ne ostavlja dojam 'nekog tko je baš prevario supružnika'.

- Posao joj je, istina, takav da je često s klijentima na večerama, ali nikad nisam mislio da bi me prevarila - napisao je, a dodaje i da mu je čudno što 'njegova žena uvijek nosi jedan od dva parfema, a neku je večer mirisala potpuno drugačije. No, on odbija vjerovati da dijete nije njegovo, pa je u međuvremenu otišao na još jedan pregled na kojem je doznao da ipak postoji mala vjerojatnost da se našao neki 'aktivni' spermij.

Isto su mu i na portalu potvrdili i drugi muškarci s tom dijagnozom, od kojih su neki usprkos azoospermiji uspjeli postati očevi.