U dirljivom \u010dlanku za australsku web stranicu 'Kidspot' objasnila je da su njezini sinovi \u010desto isklju\u010deni s ro\u0111endanskih zabava, ali jo\u0161 gore od toga je kada upravo oni imaju ro\u0111endane, a\u00a0nitko se ne pojavi.

- Djeca \u010desto ne razumiju djecu s posebnim potrebama. Za njih su oni neobi\u010dni. To mi uni\u0161tava du\u0161u - rekla je Kathrine.

Pita se ho\u0107e li ljudi poku\u0161ati saznati vi\u0161e o autizmu, ho\u0107e li se potruditi da shvate za\u0161to razli\u010dito reagiraju na razli\u010dite scenarije.

Kathrine je rekla kako su jednostavne stvari poput \u0161i\u0161anja stalna borba jer njezina tri dje\u010daka imaju\u00a0i poreme\u0107aje senzorne obrade.

Nakon \u0161to ih je godinama ohrabrivala, dvoje mla\u0111ih Joshua i Tyler, napokon su razbili strah od \u0161i\u0161anja. Sada, kako ka\u017ee Kathrine, samo gun\u0111aju i pla\u010du.\u00a0

- Iskreno, iznena\u0111ena sam \u0161to na\u0161i susjedi nisu pozvali policiju jer izvana to mora\u00a0zvu\u010dati kao da ih mu\u010dimo - govori Kathrine.

Spomenula je i nedavni odlazak kod frizera gdje je Tyler do\u017eivio senzorno preoptere\u0107enje.

Nakon pet minuta po\u010deo je vri\u0161tati i plakati, pa ga je izvela iz salona da ga utje\u0161i. Tada je \u010dula i komentare starijeg gospodina i njegove supruge koji su sjedili u kafi\u0107u u susjedstvu i \u017ealili se na njegovu 'buku' cijelo vrijeme.\u00a0

- Diskriminacija je za moje dje\u010dake svuda uo\u010dljiva. To je u svim aspektima njihovog \u017eivota. Odbijanje iz \u0161kolskih i\u00a0sportskih aktivnosti, zabava, okrutni pogledi, u\u017easni komentari, ljudi koji se smiju i pokazuju na njih. Meni je svakodnevno muka od toga. Moji su dje\u010daci mladi, pa u ovom trenutku nisu svjesni koliko su ljudi okrutni prema njima. Jednog \u0107e dana to primijetiti, a ja se stvarno nadam da sam ih nau\u010dila potrebne vje\u0161tine da odbiju negativnost - obja\u0161njava Kathrine, pi\u0161e Mirror.

Moje autistične sinove nitko ne zove na rođendan, duša me boli

Australka Kathrine ima tri sina i sva trojica su autistična i neverbalna što im otežava da izraze ono što žele i misle. Nažalost, zbog svojih posebnih potreba njezina djeca su vrlo diskriminirana

<p><strong>Kathrine Peereboom</strong> ima tri dječaka, <strong>Olivera</strong> (7), <strong>Joshuu</strong> (6) i <strong>Tylera</strong> (4). Sva trojica su autistični, a ona želi pokazati kako su mnogi ljudi 'okrutni i nerazumni' prema njima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Ova mama otkrila je kako joj se duša slama kada vidi da su njezina djeca isključena iz dječjih rođendana zbog autizma. </p><p>Njezina djeca su autistična i neverbalna što im otežava da izraze ono što žele i misle.</p><p>U dirljivom članku za australsku web stranicu 'Kidspot' objasnila je da su njezini sinovi često isključeni s rođendanskih zabava, ali još gore od toga je kada upravo oni imaju rođendane, a nitko se ne pojavi.</p><p>- Djeca često ne razumiju djecu s posebnim potrebama. Za njih su oni neobični. To mi uništava dušu - rekla je Kathrine.</p><p>Pita se hoće li ljudi pokušati saznati više o autizmu, hoće li se potruditi da shvate zašto različito reagiraju na različite scenarije.</p><p>Kathrine je rekla kako su jednostavne stvari poput šišanja stalna borba jer njezina tri dječaka imaju i poremećaje senzorne obrade.</p><p>Nakon što ih je godinama ohrabrivala, dvoje mlađih Joshua i Tyler, napokon su razbili strah od šišanja. Sada, kako kaže Kathrine, samo gunđaju i plaču. </p><p>- Iskreno, iznenađena sam što naši susjedi nisu pozvali policiju jer izvana to mora zvučati kao da ih mučimo - govori Kathrine.</p><p>Spomenula je i nedavni odlazak kod frizera gdje je Tyler doživio senzorno preopterećenje.</p><p>Nakon pet minuta počeo je vrištati i plakati, pa ga je izvela iz salona da ga utješi. Tada je čula i komentare starijeg gospodina i njegove supruge koji su sjedili u kafiću u susjedstvu i žalili se na njegovu 'buku' cijelo vrijeme. </p><p>- Diskriminacija je za moje dječake svuda uočljiva. To je u svim aspektima njihovog života. Odbijanje iz školskih i sportskih aktivnosti, zabava, okrutni pogledi, užasni komentari, ljudi koji se smiju i pokazuju na njih. Meni je svakodnevno muka od toga. Moji su dječaci mladi, pa u ovom trenutku nisu svjesni koliko su ljudi okrutni prema njima. Jednog će dana to primijetiti, a ja se stvarno nadam da sam ih naučila potrebne vještine da odbiju negativnost - objašnjava Kathrine, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/family/my-autistic-sons-never-invited-22659224?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main" target="_blank">Mirror.</a></p>