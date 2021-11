Iako se mokrenje pod tušem čini kao ekološki prihvatljivo rješenje kojim štedite vodu, čini se da postoje i negativne strane. Naime, iako mokrenjem u kadi štedite vodu koju biste potrošili za ispiranje školjke, to bi se negativno moglo odraziti na vaše zdravlje. Ističe to fizioterapeutkinja Ylenia Degli Esposti koja se specijalizirala za regiju pelvisa. Ističe kako povremeno uriniranje nije problem, no svakako ne bi trebalo prerasti u naviku, piše Tips and Tricks.

Oštećenje živaca

Naime, navika redovitog uriniranja pod tušem mogla bi istrenirati vaš mozak da zvuk vode koja teče povezuje sa punim mjehurom. To znači da ćete morati na toalet baš svaki put kad čujete zvuk tekuće vode. Degli Esposti također objašnjava da je to razlog zbog kojeg ne biste trebali otvoriti slavinu ako se pokušavate prisiliti na mokrenje te ova gesta ima jednaki učinak na mozak i mjehur.

- U konačnici, redovito uriniranje pod tušem može voditi do oštećenja živaca i to može rezultirati inkontinencijom. U tom slučaju, bilo koje zdravstvene tegobe mogle bi voditi do smanjene mogućnosti kontrole mjehura - kaže Degli Esposti.

I muškarci bi trebali urinirati sjedeći

Položaj u kojem urinirate sjedeći idealan je za tijelo. Zdjelični mišići mogu se potpuno opustiti samo dok sjedite, a mokrenjem u tom položaju omogućujete potpuno pražnjenje mjehura. To osobito vrijedi za žene jer muškarcima anatomija omogućuje uriniranje iz stojećeg položaja. No i njima je upravo iz tog razloga preporučljivo sjediti. Tek u situaciji ako vam sjedenje predstavlja izvor boli i neugode, mokrite stojeći.

Pražnjenje mjehura

Kako smo već rekli, potpuno pražnjenje mjehura moguće je jedino dok sjedite. To je osobito važno za prevenciju zdravstvenih tegoba, osobito bakterijskih infekcija. Bakterije će se zadržati u urinu koji niste izmokrili i stvoriti infekciju urinarnog trakta.