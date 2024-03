Momci iskreno: 'Ispostavilo se da je odglumila svaki vrhunac koji je ikada imala sa mnom'

Na početku smo imali fantastičan seks, barem sam ja tako mislio. Ali, nakon samo osam mjeseci partnerica mi je priznala da ima problema s orgazmom. Pitao sam je kad je to počelo i ispostavilo se da je odglumila svaki orgazam koji je ikada imala sa mnom. Bio sam šokiran i zbilja povrijeđen. Sav taj seks koji smo imali postao je nekako lažan, prisjetio se Michael koji je zagazio u 40-e godine života.

- Pitao sam se: 'Zašto bi to glumila sa mnom, jesam li neka vrsta neandertalca? Zašto mi to nije rekla ranije?'. Inteligentan sam i itekako svjestan da je većini žena potrebna stimulacija klitorisa kako bi postigle orgazam. Uvijek sam pazio da ima puno predigre i da joj posvetim dosta pažnje. Njezino priznanje me jako zbunilo i vjerojatno nisam baš najbolje reagirao. Problem nije u tome što nije u stanju doživjeti orgazam, već što mi to nije rekla ranije. Sad se nikako ne mogu osloboditi osjećaja da nešto radim pogrešno, da moja tehnika nije dobra. Zabrinut sam da ona o tome priča sa svojim prijateljima i da sad svi znaju kakav sam neuspjeh u krevetu - nastavio je.

- Vodili smo ljubav nakon toga i jako se trudim ne ispitivati je o tome, ali ne mogu si pomoći. Moram je pitati je li doživjela orgazam (nije), je li joj ok što se to ne događa (jest, seks nije samo orgazam za nju), jesam li ja kriv (ne, nisam, učinio sam sve kako treba), što drugi put mogu učiniti drugačije (ništa, to je samo do nje). Osjećam kako koluta očima u mraku i postaje ljuta što svaki put mora proći kroz ovaj ritual. Ali ipak se ne mogu zaustaviti. Voli li me još uvijek? Je li u iskušenju da se javi bivšem koji ju je dovodio do orgazma? Ispričala mi je na početku veze o vezi koju je imala s tim tipom, bio je to samo seks. Rekla je kako je s njim je imala najbolje orgazme. Mislim da sad gorko žali što mi je to rekla. Prizori nje i njega u klinču od tad mi se stalno motaju po glavi - ispričao je.

Tom: 'Smatram se dobrim ljubavnikom i shvaćam osobno ako ne mogu dovesti ženu do vrhunca'

- Priznajem, ima ponešto ega u tome, ali doista želim da se ona dobro provede u krevetu kao i ja. Seks je mnogo bolji ako oboje doživite orgazam. Osjećaš se nekako dobro kad se to dogodi. Kad orgazam kod žene izostane, to me natjera na preispitivanje svojeg seksualnog umijeća. Osim toga, u meni se uvijek javi neugodan osjećaj kad je očito da nije doživjela orgazam. Ne znam što bih joj rekao na kraju. Nezgodno je - ispričao je Tom koji je sad u 30-im godinama.

- Mislim da većina žena vrlo lako doživi orgazam. Vi prodirete i u roku od nekoliko minuta ona počne stvarati zvukove koji nagovještavaju put do vrhunca. Volim takav seks, kad se ne moram suzdržavati i mogu ići na to. Jedna mi je djevojka rekla da su to sve sranja i kako rijetko koja žena svršava tijekom spolnog odnosa, ali ja imam puno iskustva i znam da griješi. Lako mogu razlikovati pravi i lažni orgazam pa bih rekao da najmanje 70 posto žena doživi vrhunac. Ako mi se učini da penetracija ne djeluje na nju, tad prestajem nakon nekog vremena i pružam joj oralni seks. Nisam siguran jesam li stvarno jako dobar u tome, ali, opet, čini se da prođe samo nekoliko minuta prije nego što uslijedi rezultat - nastavio je.

- Imao sam samo nekoliko dugogodišnjih veza i, iskreno rečeno, upravo su te partnerice pokazivale najviše problema sa seksom. Jedna od mojih bivših bila je vrlo posebna i zahtjevna u pogledu onoga što joj je potrebno prije orgazma. Imao sam osjećaj kao da mi naređuje i na kraju je to prestalo biti zabavno. Sve se moralo vrtjeti samo oko nje te se više nisam mogao opustiti i uživati. Druga bivša djevojka je bila u stanju doživjeti orgazam samo pomoću vibratora. Seksali bismo se i činilo se da uživa u tome, ali kad bih ja bio gotov, ona bi se okrenula prema meni i rekla: 'Nemaš ništa protiv, zar ne?'. Zatim bi otvorila ladicu i izvadila vibrator. Uvijek bih rekao 'Ne, nemam ništa protiv' i otišao u kupaonicu dok je ona radila svoje. Ali, moram priznati da me je to znalo pomalo živcirati - prisjetio se.

Nikad nije, kaže, shvatio zašto je ženama potreban vibrator kad u krevetu imaju pravog muškarca.

- Ali kad bolje razmislim, možda nije loša ideja posegnuti za njim kod žena koje imaju problema. Pitam žene što im je potrebno za orgazam i rado činim sve što požele. No većina njih kaže: 'Samo radi ono što uvijek radiš' i doimaju se nervozno ako ih to ponovno pitam. Žene bi trebale biti slobodne, ali uglavnom i dalje očekuju od muškarca da preuzme vodstvo u svemu. Očigledno, nisam savršen, ali većinu vremena vodim žene do vrhunca i mislim da bi mi većina onih s kojima sam spavao dala visoku ocjenu - dodao je, a prenosi Daily Mail.