Momci su počeli nositi suknje: To je sve popularniji trend, a i Brad Pitt rado prošeće u njoj

Kad je Brad Pitt prošlog mjeseca stigao na premijeru novog filma 'Bullet Train', njegov je styling zaokupio pažnju mnogih - slavni je glumac odjenuo komplet sa suknjom.

- Pa ne znam, ionako ćemo svi umrijeti, pa da barem malo začinimo situaciju - komentirao je Pitt za magazin Variety.

Ovime se glumac pridružio sve većem broju zvijezda koje nose suknje, među kojima su Oscar Isaac na premijeri 'Moon Knight', pjevač Lil Nas X, glumac Billy Porter, zvijezda 'Schitt's Creeka"' Dan Levy, košarkaš Russell Westbrook te reper A$AP Rocky.

POGLEDAJTE VIDEO: Kraljevi zaručničkog prstenja

Izvan Hollywooda ovaj fenomen već godinama dobiva na značaju, tvrdi Carl R. Friend koji vodi forum posvećen muškim suknjama ' The Skirt Café'. Iako smatra da se slavnim osobama koje nose suknje daje previše pozornosti upravo radi toga, ipak smatra da je to dobra reklama za ovaj trend.

Iako se suknje danas obično povezuju sa ženskom odjećom, muškarci su ih nosili u različitim razdobljima u povijesti.

Nabrane fustanelle, primjerice, mogu se vidjeti na starogrčkim i rimskim kipovima, dok se suvremenije verzije od tada nose u balkanskim zemljama poput Albanije, koja ih smatra nacionalnom nošnjom.

Kiltovi od tartana od 16. su stoljeća glavni predmet nacionalnog ponosa Škotske otkad su se pojavili u 16. stoljeću, iako su danas uglavnom rezervirani za posebne prigode kao što su vjenčanja i slično.

Međutim, u mnogim dijelovima svijeta muški odjevni predmeti nalik na suknje dio su svakodnevne garderobe. Sarong, tipično omotani tekstil raznih motiva nose muškarci u kulturama diljem Azije, Bliskog istoka, Afrike i pacifičkih otoka. Varijacije saronga nose i na Fidžiju, kao i u južnoj i jugoistočnoj Aziji.

Nogometna zvijezda David Beckham postao je hit u suknji, odnosno sarongu s uzorkom još 1998. godine.

- To je jedna stvar zbog koje nikada ne žalim. Još bih nosio suknje, izgledaju sjajno - izjavio je Beckham kasnije u medijima.

No, u većini zapadnog svijeta trendovi su drugačiji od ovog.

- Što se tiče promjena u muškoj garderobi, na njih je uvelike utjecala francuska revolucija koja ih je dramatično 'zaglupila' - istaknuo je Friend.

Posljednjih godina, brojni razgovori o rodu i identitetu potaknuli su kolektivno razmišljanje o tome što znači odijevati se kao muškarac.

Generacija Z i mlađe milenijske zvijezde, kao što su Harry Styles i Lil Nas X, redovito unose elemente ženstvenosti u svoje outfite, a trgovci to itekako primjećuju. Internetske dućani kao što su ASOS, Mr Porter, Cettire i SSENSE sada nude i muške suknje, koje izgledaju baš kao i ženske.

Na TikToku je hashtag #boysinskirts pregledan više od 240 milijuna puta, a muški korisnici dijele svoje kombinacije i savjete.

Na vlastitom Instagram profilu @theguyinaskirt, stilski bloger Shivam Bhardwaj dijeli vesele videe i fotografije na kojima nosi suknje svih boja i stilova. Ima nešto više od 22.000 pratitelja.

Ističe da je velik dio medijske pozornosti oko ovog trenda usmjeren na heteroseksualne zvijezde. Iako, pripadnici LGBTQ zajednice već dugo nose suknje i zbog toga su čak izopćeni.

Godine 2020. američka voditeljica talk showa Wendy Williams ispričala se nakon što je preklinjala gay muškarce da 'prestanu nositi naše suknje i naše štikle' u njezinoj emisiji.

Ove je godine homoseksualac u suknji, u Velikoj Britaniji, navodno napadnut u nakon što je prisustvovao koncertu pjevačice Yungblud.

- Ljudi ne slave muškarce u suknjama onoliko koliko slave heteroseksualne kreatore ili slavne osobe. Malo me žalosti što ljudi ne priznaju da muškarci iz LGBTQ zajednice nose suknje desetljećima, a mi smo odigrali veliku ulogu u razbijanju ovog stereotipa - izjavio je Bhardwaj.

Svijet mode također je pomogao popularizirati muške suknje, među dizajnerima koji poštuju ovaj trend su Dries Van Noten i Raf Simons. Nabrani sivi kilt slavnog američkog dizajnera Thoma Brownea postao je hit u ormarima slavnih osoba.

- Suknje ili bilo koji komad odjeće ne opisuje tvoj spol. Namjena odjeće je da izrazi tvoje osjećaje - smatra Bhardwaj.

Carl R. Friend koji vodi forum o muškim suknjama oženjen je za ženu te se nada da se članovi njihove zajednice ne odriču vlastite muškosti samo radi toga što nose suknje. Među članovima su popularne jednostavnije suknje, od materijala kao što je traper, kraćeg kroja.

Na forumu korisnici također dijele savjete o stajlingu i vlastitim kombinacijama te predlažu brendove koji bi imali suknje za muškarce.

Među preporukama su i zimske suknje s podstavom od flisa marke 'The Mouse Works' iz Virginije te kilt škotske marke 'Blaklader'. One su radničke, napravljene od crnog, izdržljivog pamuka sa svim mogućim džepovima za čekiće, odvijače i drugi alat.

Unatoč tome, rodna stigma je za mnoge muškarce previše, oni koji slobodno nose suknje jer to žele su u manjini.

Carl R. Friend počeo se interesirati za muške suknje sredinom osamdesetih, kad je u vlaku ugledao muškarca u dugoj bijeloj suknji.

Dugo je oklijevao oko prihvaćanja suknje u vlastitoj garderobi, zbog svog posla u kojemu komunicira s mnogima. Konačno se na ovaj korak odvažio 2002. godine, kada je napravio vlastitu minicu od ženinog starog materijala.

- Prvi put kad sam smogao petlje da izađem van, svidjelo mi se što sam osjetio povjetarac na nogama. Ženi sam rekao da sam bio prevaren sve ove godine. Ona je to prihvatila, jer sam se ujedno počeo brinuti o tome kako izgledam - prisjetio se Friend.

Bhardwaj je istaknuo da je nošenje suknji postalo društveno prihvaćenije, dodajući da su reakcije na njegove postove pozitivne. Modni bloger, koji sada ima više od 100 suknji, potječe iz indijske obitelji 'niže srednje klase' koja je često dovodila u pitanje njegov izbor stila. Njegovo zanimanje za suknje pojavilo se kada je kupio jednu za prijateljicu i odlučio ju je isprobati. Nakon toga je snimio video i objavio ga.

- Ta mi je suknja doslovno promijenila život i pomogla mi da se izrazim na najbolji mogući način - istaknuo je Bhardwaj.

Indijsko društvo tek mora prihvatiti zapadnjačke suknje na muškarcima, no ističe da je na ulici dobio mnogo komplimenata. Živi u sjevernoj indijskoj državi Uttar Pradesh. Svoje kombinacije rado nosi i u svakodnevnom životu, a ne samo na društvenim mrežama.

- Doslovno sam mislio da me nitko nikada neće prihvatiti ako nosim suknje, no ljudi su dokazali da sam bio u krivu i prihvatili me raširenih ruku - zaključio je Bhardwaj, piše CNN.

