Mononukleoza - može se dobiti preko suđa, hranom i kihanjem

Infektivna mononukleoza je zarazna bolest koja se najčešće prenosi slinom, pa je poznata i pod nazivom “bolest poljupca”.

U 90 posto slučajeva bolest uzrokuje Epstein-Barrov virus, a u 10 posto uzročnik može biti citomegalovirus (CMV) i parazit Toxoplasma gondii+. Bolest zahvaća limfne organe - limfne čvorove, jetru, slezenu i krajnike.



- Mononukleozu često zovu bolest poljupca jer se uzročnik, Epstein-Barrov virus, prenosi slinom. Epstein-Barr je najčešći uzročnik, iako i drugi virusi mogu biti uzročnici. To ne znači da će mononukleozu dobiti samo oni koji se ljube sa zaraženim osobama, jer se slina može prenijeti kihanjem, kašljanjem ili preko zajedničkog posuđa i igračaka, ističe doktorica Sanja Pekez Pavliško.



Kod većine ljudi infekcija prolazi nezamjetno ili neprepoznato, tek se naknadno krvnim pretragama utvrdi da je osoba nekada davno preboljela ovu bolest. U zdravih bolest prolazi nakon 2-3 tjedna umora, vrućice, grlobolje, povećanja jetre i slezene, katkad i izraženog osipa. U pravilu dolazi do trajne imunosti i bolest se ne ponavlja.

Foto: Dreamstime

- Bolest se može pojaviti s vrlo blagim simptomima i trajati vrlo kratko, ali, nažalost, može imati teže simptome, dulje trajati i djelomično onesposobiti osobu za veće napore. Simptomi su umor, povišena temperatura i bol u grlu, zbog čega je u početku mogu zamijeniti sa streptokoknom upalom grla. Od ostalih simptoma tu su nadutost, povećanje lifmnih čvorova i glavobolja. Pri pregledu se kod težih slučajeva javljaju uvećana slezena i jetra - pojašnjava doktorica Pavliško.



Bolest uobičajeno prolazi nakon dva do tri tjedna, no u sljedećim tjednima, ponekad i mjesecima, ostaju lako umaranje, povećani limfni čvorovi i slezena. Stoga se ne preporučuje intenzivna tjelesna aktivnost sljedećih šest do osam tjedana, kako zbog pružanja organizmu mogućnosti oporavka tako i zbog opasnosti od puknuća slezene.



- Terapija su opće mjere - odmor, uravnotežena prehrana i uzimanje dovoljno tekućine. Mirovanje je najvažniji čimbenik i, ako se prerano krene s aktivnostima, može se produljiti tijek bolesti, što je osobito važno za sportaše ili rekreativce. Za potpuni oporavak obično je potrebno nekoliko tjedana, ali umjerene aktivnosti mogu se provoditi, ovisno o kliničkoj slici i nalazima laboratorija, ali sve u suradnji s obiteljskim liječnikom. Kao kod svih bolesti, moguće su komplikacije, koje su, na svu sreću, rijetke, a mogu zahvatiti srce, živčani sustav i kožu, tvrdi Pavliško.

Foto: Dreamstime

Kao i kod ostalih virusnih bolesti, uz mirovanje i tekućinu preporučuje se lagana prehrana, pogotovo namirnice koje su bogate antioksidansima - voće, povrće, orašasti plodovi, sjemenke, biljna ulja i cjelovite žitarice. Budući da bolesnik tijekom dana uglavnom mora mirovati, prehrana treba biti lagana i podijeljena u više manjih dnevnih obroka.



Jutarnji obrok treba temeljiti na žitaricama, mliječnim proizvodima te voćnim i povrtnim sokovima. Za ručak i večeru treba jesti juhe od mesa, povrća, ribe, kuhano ili blago pirjano meso, ribu ili povrće uz raznovrsne žitarice i škrobno povrće. Dnevno treba uzeti 2-3 mliječna obroka, ali sa sniženim udjelom masti.

Zdrave odrasle osobe rijetko obole od mononukleoze jer je njih otprilike 90 posto bilo u kontaktu sa spomenutim virusom, nakon čega organizam stvara antitijela, pa jedanput zaražena osoba stječe doživotni imunitet.

Prevencija je opća higijena

U prevenciji nastanka i širenja infekcije primjenjuju se opće mjere, posebno pranje ruku. Treba izbjegavati dijeljenje čaša i ljubljene barem dva mjeseca nakon povlačenja simptoma.

Foto: Dreamstime

Djeca trebaju više ugljikohidrata

Kad je riječ o djeci, nije potrebna posebna dijeta, tek povećati unos ugljikohidrata, osobito u fazi punog zamaha bolesti, kad je apetit djeteta slabiji. Voćni sokovi su dobar odabir.

Multivitamini su poželjni

Od koristi mogu biti dodaci prehrani, poglavito multivitamini s ‘pojačanom’ dozom antioksidansa, a dodatno se mogu uzimati i vitamini B kompleksa u većim dozama.

Foto: Dreamstime

Najvažnije je mirovanje

Ako se prerano krene s aktivnostima, pogotovo onim napornim, može se produljiti tijek bolesti, što se posebno odnosi na rekreativce, ističe doktorica Pekez--Pavliško.

Povećajte unos tekućine

Tijelu omogućite dovoljno vode na svakodnevnoj bazi, a poželjni su i biljni čajevi kao i zdravi smoothieji, koji će organizam opskrbiti vitaminima i mineralima.