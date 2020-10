Možda će sad biti bolje: Grad Azbest u Kanadi ima novo ime

Stanovnici kanadskoga grada Asbestosa odlučili su mu promijeniti ime u Val-des-Sources u nadi da ga tako više neće povezivati s njegovom rudarskom prošlošću i sa smrtonosnim mineralom

Asbestos, grad sa 6700 stanovnika, od Montreala udaljen stotinjak kilometara, povijesno je povezan s obližnjim rudnikom azbesta Jeffreyjem, koji je bio aktivan do 2012. te je činio okosnicu lokalne ekonomije. 

No zbog ekonomskih razloga grad je odlučio promijeniti naziv pošto je godinama gubio 'marketinški rat' s azbestom, vlaknastim mineralom koji se koristio za izolaciju u zgradama, a prije četrdesetak godina WHO ga je proglasio kancerogenim. 

"Riječ 'azbest' nikako nema dobre konotacije i postala je prepreka razvoju ekonomskih odnosa s drugima", objavilo je gradsko vijeće nakon odluke o preimenovanju. 

Gradonačelnik Huges Grimard ponosan je što je to obavljeno na jedinstven način. 

U izboru su sudjelovali svi Azbešćani stariji od 14 godina koji odlučivali između šest ponuđenih naziva: Val-des-Sources, Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phenix and Trois-Lacs.

Riječ je o prijedlozima samih građana, a morala su se ispuniti samo dva kriterija - da naziv bude na francuskom i da ilustrira povijest grada, ali bez poveznice s azbestom. 

Val-des-Sources pobijedio je 51,5 posto glasova.