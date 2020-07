Možda zvuči čudno, ali trebali biste stavljati parfem u pupak

Njegov oblik služi kao prirodno spremište mirisa, a tjelesna toplina omogućuje da miris zrači. Slavne osobe poput manekenke Adriane Lime i glumice Liv Tyler služe se ovim trikom

<p>Ako koristite parfeme i volite lijepo mirisati, postoji mogućnost da to radite na krivi način. Većina ljudi stavlja parfem na vrat i zglobove jer su to mjesta na kojima možete osjetiti otkucaje srca. Toplina tijela koja proizlazi iz pulsnih točaka može pojačati miris, no na tijelu postoji još mjesta na koje bi trebali stavljati parfem.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Parfemi iz Imotske krajine osvajaju svijet</strong></p><p>Stručnjaci kažu kako je pupak najvažnije mjesto za miris, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/perfume-belly-button-hack_n_5810c737e4b02b1d9e63fc4f?ncid=fcbklnkushpmg00000063&utm_campaign=hp_fb_pages&utm_medium=facebook&utm_source=main_fb&fbclid=IwAR1bg-RLvzUFibUuvceoNHih0tpmsiSvOFmqXkvLgrv70qHYYJlMqNLV4_A&guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS91cmw_cT1odHRwczovL3d3dy5odWZmcG9zdC5jb20vZW50cnkvcGVyZnVtZS1iZWxseS1idXR0b24taGFja19uXzU4MTBjNzM3ZTRiMDJiMWQ5ZTYzZmM0Zj9uY2lkJTNEZmNia2xua3VzaHBtZzAwMDAwMDYzJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNEaHBfZmJfcGFnZXMlMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZmFjZWJvb2slMjZ1dG1fc291cmNlJTNEbWFpbl9mYiUyNmZiY2xpZCUzREl3QVIxYmctUkx2elVGaWJVdXZjZW9OSGloMHRwbXNpU3ZPRm1xWGt2TGdydjcwcUhZWUpsTXFOTFY0X0Emc2E9RCZzb3VyY2U9aGFuZ291dHMmdXN0PTE1OTU3NTI0NjQwMTEwMDAmdXNnPUFGUWpDTkZ0YmpDblNFaTlvTXFKNFpEeVZneDl1OHlGdnc&guce_referrer_sig=AQAAAE-a08CE5PkaOjOtHz8NtNv8lDgvhNxS_I5DQIDpOm7MoZAgrYcoBv8H8DSs0P6M6aCoJGj9vIH24o_eS3eQaXM2ZC9V64zQqBoDDxbdlPdNsMDhlC8qFxY6jj0kjgu8m_Rn_JAASnn4yO9DwDhuzZtfg3aCubxZtBZKIFxGolg5" target="_blank">Huffpost</a>. Njegov oblik služi kao prirodno spremište mirisa, a tjelesna toplina omogućuje da miris zrači. Slavne osobe poput manekenke<strong> Adriane Lime</strong> (39) i glumice <strong>Liv Tyler</strong> (43) služe se ovim trikom. </p><p>- Stavim nekoliko kapi parfema na prste pa ih stavim ispod ruke i u pupak. Otac me naučio da stavljam parfem tamo kako bi miris ostao sa mnom - rekla je Liz.</p><p>Mjesta na koja se također stavlja parfem su laktovi i iza koljena. Budući da se ta mjesta puno miču tijekom dana, istovremeno se i brže zagrijavaju. Još jedan od trikova je nasprejati četku s parfemom i proći kroz kosu. </p><p>Najvažniji savjet je - nemojte trljati parfem nakon što ga raspršite. On se treba sam osušiti. </p>