Velike grudi stoljećima su jedan od poželjnijih ženskih atributa i ultimativan simbol seksualnosti, a napredak plastične kirurgije kao i snižavanje cijena takvih zahvata rezultirali su sve većim brojem žena koje se odlučuju za silikone kako bi izgledale poželjnije ili se riješile kompleksa.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogled na grudi na 'izvol'te'

Usavršavanje silikonskih implantanata zaslužno je za sve manje razlike između pravih i umjetnih grudi, no stručnjaci navode kako se one ipak po nekim stvarima nužno razlikuju:

Stupanj tvrdoće

Prirodne grudi se sastoje od masnog tkiva zbog čega se povećanjem tjelesne težine one obično povećavaju, a to je razlog i zbog kojeg punije žene obično imaju veće grudi. Masno tkivo je na opip meko te se može lako pritiskati, dok je kod implantanata tkivo tvrđe, osobito kod samih silikona. Postoje i mogućnosti stavljanja filera s fiziološkom otopinom, zbog koje je tkivo nešto mekše, no i dalje se razlike vide.

Silikonske su blizu

Ženske su grudi u prosjeku jedna od druge razmaknute od pet do sedam centimetara, a u slučaju prirodnih većih grudi, ta razlika može biti i veća. Kod ugradnje silikona, razlika gotovo u potpunosti nestaje te grudi gotovo da se dodiruju, piše Men's Health.

Poskakuju ili ne?

Prirodne se grudi pomiču pri svakom pokretu žene, premda dobar grudnjak fiksira i smanjuje te pokrete. Ipak, ako je riječ o pravim grudima, one uvijek poskakuju kod većih kretnji, kao kod trčanja. Umjetne grudi ne poskakuju - one su u potpunosti fiksirane, pa se i bez grudnjaka neće naginjati, čak niti da žena visi naopačke, a kamoli ako leži na boku.

I sam oblik govori

Najčešći prirodni oblik grudi nije obli, već imaju oblik suza. Upravo je savršeni okrugli oblik koji podsjeća na dinje jedan od najboljih pokazatelja kako je riječ o umjetnim grudima.

Gdje to stoje grudi?

Ženske su grudi postavljane u visini pazuha, a ovisno o njihovoj veličini te trudnoći i dojenju neminovno je spuštanje i do 10 cm tijekom godina. Kod estetskih zahvata grudi se postavljaju više, tako da dekolte gotovo počinje pri samom dnu vrata.

Skriva li se ožiljak

Niti jednu operaciju grudi nije moguće izvesti bez ožiljka, a on se najčešće skriva u obliku horizontalne crte na donjoj strani grudi, ili pak u pazušnoj jami u obliku vertikalnog zareza od četiri do pet centimetara.