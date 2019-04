Možete li pronaći pile skriveno među zečevima i pisanicama?

Gergely Dudás (poznatiji kao Dudolf) poznat je po svojim viralnim umjetničkim djelima u kojima izaziva ljude da na slici pronađu skriveni detalj. Do sada nas je 'izludio' ilustracijama u kojima smo tražili mačku, pandu, jaje i pisanicu.

Sada od vas traži da na raznobojnoj ilustraciji pronađete pile sakriveno među uskršnjim zečevima, jajima i cvijećem. Možete li ga uočiti?

Dudolf je postao popularan na internetu 2015. godine kad je objavio crtež pande skrivene među snjegovićima. Otada je nacrtao cijeli niz sličnih mozgalica i objavio tri knjige mozgalica "Bear's Merry Book of Hidden Things", izdanje za noć vještica "Bear's Spooky Book of Hidden Things" i posljednju "Bear's Springtime Book of Hidden Things".

Ukoliko niste uspjeli otkriti pile, rješenje pogledajte na slici ispod.

