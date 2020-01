Mračne tajne mlijeka badema: Razmislite prije nego ga pijete

Internet, čini se, postoji samo zbog toga da nam izazove krivnju zbog uživanja u stvarima koje donose radost u naš život! Tako se i o bademovom mlijeku, koje neki piju kao zamjenu za kravlje zbog intolerancije na laktozu, a drugi zato da bi stali na kraj neljudskim potezima na industrijski organiziranim farmama, na Internetu može pronaći bezbroj činjenica koje mu uopće ne idu u prilog.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bademi su krivi za pomor pčela

Foto: Dreamstime

Prema članku koji je objavljen u The Guardianu, industrija badema, koja je posljednjih godina doživjela veliki boom, mogla bi biti odgovorna za milijune usmrćenih pčela. Stvar je u sljedećem: ljudi više ne žele konzumirati med kao ranije, ali žele bademe, posebno bademovo mlijeko, koje je postalo vrlo tražen proizvod.

Imajući to na umu, profesionalni pčelari manje se fokusiraju na proizvodnju meda i područja koja su se dosad koristila za ispašu pčela počinju nasađivati bademima.

Kao rezultat toga, pčele su sve manje izložene ekološki čistom i nedirnutom bilju, što nije način na koji mogu živjeti, pokazalo se. U poljima u kojima je pretežito badem, hrane se kao ljudi u studentskom domu: stalno istom hranom, no nema nikog tko bi im sugerirao da uzmu i malo vitamina i drugih vrijednih sastojaka. Zbog toga mnoge pčele ugibaju na poljima badema.

Bademi troše puno vode

Foto: Zdravko Gudelj

Postoji barem još tuce razloga zbog kojih biste se trebali osjećati krivima što pijete bademovo mlijeko. Samo jedan badem treba oko 5 litara vode za rast. Uzmete li u obzir da značajan dio badema koje svijet potroši dolazi iz američke države California, koja se bori s nestašicama vode, pa sadnjom badema na velikim površinama farmeri dovode do velike štete po okoliš i isušivanja zemljišta.

Prema članku u New York Timesu, to dovodi do toga da farmeri kopaju sve dublje u potrazi za vodom, isušujući izvore i ostavljajući susjedna polja bez vode. Danas se u polja badema pretvara i zemlja za koju je bilo predviđeno da će ostati nedirnuta, da bi se omogućilo navodnjavanje.

Foto: Dreamstime

Povećana potrošnja pesticida

Tu je i povećana potreba za potrošnjom pesticida. Prema istraživanju USDA Pesticide Data Program, organizacije koja se bavi istraživanjima posljedica upotrebe raznih vrsta pesticida, u Californiji se koristi devet vrsta koje imaju negativne posljedice na ljudsko zdravlje i prirodu. Jedna od njih poznata je kao kancerogena, za neke od njih se sumnja da jesu, dok su ostale štetne za pčele.

Ako vas sve te činjenice natjeraju da se osjećate kao čudovište zato što koristite bademovo mlijeko, dobro je znati da su stručnjaci Sveučilišta u San Franciscou već osmislili nekoliko prijedloga rješenja.

Ako ga pijete zbog intolerancije na kravlje mlijeko, mogli biste razmisliti o tome da umjesto bademovog trošite kozje ili ovčje mlijeko, na primjer, koje se također lakše probavlja. Osim toga, kupujte proizvode od badema koji su označeni kao organski, kako biste smanjili rizik od izlaganja pesticidima, prenosi portal Gunge.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: