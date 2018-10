Muče vas urasle dlake? Pazite kako se brijete i ne nosite usko

Imate li male crvene kvržice na koži koje izgledaju kao prištići? Ako imate, moguće je da su u pitanju urasle dlačice. To je uvijek neugodno i neočekivano iznenađenje, a najčešće se događa na licu, nogama, pazuhu ili na bikini zoni. Mogu se pojaviti apsolutno bilo gdje.

- Do urastanja dlaka dolazi zbog brijanja preblizu površini kože, može doći do rotacije korijena dlake ili zbog izbrijavanja dlaka u smjeru suprotnom od njihova rasta. Tijekom naglih pokreta kod depilacije voskom dolazi do prijeloma dlake, a isto se događa i prilikom epilacije. Kad one ponovno počnu rasti, javlja se urastanje dlaka. Suha koža, odnosno folikularna keratoza kod koje se na površini javljaju rožnati čepovi nakon brijanja pogodna je za nastanak uraslih dlaka. Njihovom nastanku pridonosi i prekomjerna tjelesna težina jer kod pretilih osoba kožni nabori stvaraju pritisak – kaže dr. Ivana Manola.

Koristite gel za brijanje

Foto: Fotolia

Najčešći razlog zašto se pojavljuju je krivi način brijanja, to jest brijanje bez korištenja gela za brijanje ili neke vrste omekšivača poput regeneratora za kosu. Prilikom brijanja, ako dlačice nisu omekšane, žilet će dlaku naoštriti umjesto da ju glatko odreže, što često rezultira uraslim dlačicama.

Ne nosite preusku odjeću

Ljudi koji konstantno nose usku odjeću sprječavaju normalni rast dlaka, koji je okomit na površinu s koje rastu i počnu se kovrčati i mijenjati smjer, što često može završiti time da vrh dlake probija kožu i urasta u nju stvarajući crveni prištić, potičući gnojenje i svrbež.

Prije korištenja pincete kožu je potrebno pripremiti

Foto: Dreamstime

Čupanje dlačica pincetom je još jedan česti uzrok uraslim dlačicama. Nekad se dogodi da prilikom čupanja dlačica pinceta ne iščupa dlačicu s korijenom van već ju istegne i potrga. A prilikom istezanja, ta dlačica se kovrča i može nastaviti rasti prema koži. Rješenje je jednostavno. Prije čupanja dlačica kožu treba namazati hidratantnom kremom ili kokosovim uljem.

- Pinceta nije predviđena za uklanjanje dlaka na većim površinama kože jer tamo nije moguće postaviti pincetu okomito, a promijenjeni kut čupanja pogoduje nastanku novih uraslih dlaka. Najbolje bi bilo da ih ukloni stručna osoba koja će iglom pravilno usmjeriti dlaku prema površini kože ili je trajno ukloniti laserom – naglašava dr. Manola.

Ljudi koji često imaju problema s neželjenim uraslim dlačicama bi mogli posegnuti za nekim trajnijim rješenjima poput depilacije ili laserskog skidanja dlačica.

Redovito radite piling kože

Prilikom tuširanja ili pranja lica potrebno je napraviti lagani piling kože prilikom kojeg se skidaju mrtve stanice s površine. Ako se to ne radi, postoji mogućnost da dlačica prilikom rasta ne može probiti opnu mrtve stanice kože te se nastavak rasta odvija ispod površine kože, ustranu.

Kovrčava kosa

Foto: Dreamstime

Možda imate problem s uraslim dlačicama češće od drugih ljudi ako imate kovrčavu kosu, što znači da su folikuli vlasi kose i dlačica zakrivljeni. Kod ovakvog rasta kose i dlačica na tijelu one rastu pod određenim kutem i što su duže to se više okreću natrag prema koži, ili u gorem slučaju, dlaka promijeni smjer rasta prije nego što je probila kožu.

Ako imate oštru i debelu dlaku, može lako probiti prvi sloj kože i početi urastati u nju.

Rješenje je jednostavno - hidratizacija kože i kose. Hidratizirajući balzami, guste kreme za tijelo i piling prilikom kupanja će brzo riješiti taj problem.

Prištići i akne kao posljedica uraslih dlaka

Osim urastanja dlaka, čest problem su prištići i akne koji se javljaju na leđima i stražnjici. Oni se obično pojavljuju kod osoba s masnom kožom, a uzroci mogu biti brojni.

- Dva su najčešća uzroka - genetika te korištenje neadekvatne kozmetike. Osobe mogu imati genetsku predispoziciju prekomjernog lučenja loja kože koja pod utjecajem spolnih hormona i orožnjavanja folikula dlaka izaziva prištiće i akne na leđima i stražnjici. S druge strane, utjecaj mogu imati i kozmetički preparati koji nisu namijenjeni određenom tipu kože, poput korištenja premasnih krema na suhoj koži, nekvalitetnih pudera i odstranjivača šminke – navodi dr. Manola.