Muči vas bolni seks? Evo koji su razlozi, a i što može pomoći

Početkom godine Durexovo istraživanje pokazalo je da u Ujedinjenom Kraljevstvu 73 posto žena, od njih 1200 ispitanih, seks doživljava kao neugodu, piše Daily Mail.

Oko trećine žena smatra da im bolan odnos utječe na libido, dok jedna od njih 10 kaže da se bol tijekom odnosa odražava i na kvalitetu veze. Među osnovnim uzrocima nelagode u seksu je vaginalna suhoća koja, prema nekim procjenama, pogađa 20 do 40 posto žena u dobi od 17 do 50 godina.

Napeti vaginalni mišići nastaju zbog nedovoljne uzbuđenosti, anksioznosti zbog prethodnih bolnih odnosa ili traume poput napada, sve to može utjecati na pojavu bolova u bilo kojoj dobnoj skupini. Ostali uzroci bolnog seksa uključuju vaginizam (nevoljno grčenje mišića zbog kojeg penetracija postaje otežana ili nemoguća), disfunkciju područja zdjelice koja nastaje kad se mišići koji podržavaju vaginu, mjehur i rektum toliko napnu da se ne mogu opustiti, a uzrok može biti i gljivična infekcija, cistitis ili spolno prenosiva bolest zbog koje će u vagini nastati iritacija.

Nadalje, postoji bol u zdjeličnoj regiji uzrokovana priraslicama, endometriozom, cistama i drugim stanjima. Histerektomija i druge operacije u području zdjelice mogu dodatno stvoriti bolove, kao i tretmani karcinoma. Lista uzroka je podulja, iscrpljujuća i nadasve frustrirajuća za žene koje su pogođene tim stanjima. No postoje rješenja koja mogu pomoći.

10 načina kako izbjeći bolan seks

Pitajte liječnike čime možete ublažiti svoje simptome. Možda je riječ o tableti, kremi ili gelu. Možda ćete morati uložiti dodatni napor, poput vježbi za zdjelicu koje ćete raditi kod kuće. Ponekad, ipak, pojedini tretmani ne djeluju ili jednostavno ne postoje. U tom slučaju, jedina je opcija da izbjegavate seks ili da ga redefinirate. Zvuči ekstremno, no apsolutno je moguće uživati u seksu koji ne uključuje penetraciju, a neke žene upravo u tome uživaju i više nego u uobičajenom odnosu. Uzajamna masturbacija, oralni seks, produljena predigra, mogućnosti su razne...

Uvijek dodajte lubrikante prije penetracije. Samo trećina žena u Durexovom istraživanju kazala je da s partnerom koristi lubrikante, iako je čak njih devet od 10 kazalo da je seks nakon toga bio bolji. Muškarci i žene podjednako su krivi ako misle da ako niste "dovoljno vlažni" onda niste "dovoljno napaljeni" ili sa vama nešto nije u redu. Krivo! Možete biti uzbuđeni bez da se navlažite: to ovisi o uzroku koji stvara vaginalnu suhoću. Ako ne želite da vaš partner zna kako koristite lubrikant (iako bih ja iskreno šutnula partnera radije nego lubrikant u slučaju da on s tim ima problema), možete ga insertirati duboko u vaginu pet minuta prije spolnog odnosa i pustite da se prirodnim putem spusti gdje treba. Korištenje lubrikanta je nužnost, a ne luksuz. Možete ga kombinirati s vaginalnim ovlaživačem. On se razlikuje od lubrikanta jer ih možete koristiti i kad nemate seksualni odnos kako biste zadržali vlagu na tom području. Uzmite onaj koji ne sadrži parabene ni aspartam i umetnite ga prije spavanja.

Produžite predigru. Vješta predigra iznimno je važna i definitivno pomaže kako bi odnos bio ugodniji. Čak 42 posto žena za Durexovu anketu su rekle da svog partnera krive za bolan seks prouzročen vaginalnom suhoćom tvrdeći "kako su krivi jer ih nisu znali uzbuditi". To je možda istina. No ako jest, recite to! Kažite im koje tehnike kod vas djeluju, a koje ne. Vaš partner ne čita misli, pa budite iskrene oko toga što vam je ugodno, a što ne. Uzmite si vremena da se opustite u seksu. Stavite lubrikant na vrh njegovog penisa i njime prođite vulvom, preko klitorisa i oko rodnice kako biste se pripremili za penetraciju.

Ne brzajte, idite polako. Ako doživite orgazam prije penetracije, to dodatno pomaže u opuštanju vagine. Odaberite položaj koji ne omogućuje duboku penetraciju. Odabir položaja krivac je za bol tijekom seksa kod 42 posto žena. Svaki položaj u kojem vi imate kontrolu, a ne on, djeluje. U suprotnom, odaberite položaj gdje oboje ležite na boku. Vježbajte opuštanje mišića vagine. Dobra je ideja započeti s vježbama za zdjelicu gdje ponavljate stezanje i opuštanje mišića odgovornih za mlaz urina. Mnoge žene misle da je kod tih tzv. Kegelovih vježbi stezanje najvažniji dio, no zapravo je to onaj dio kad opuštate mišiće. Stoga, uzmite si dovoljno vremena i svjesno opustite mišiće oko vagine.

Dišite. Fokusirajte se. Vježbajte. Poduzmite korak više i osnažite mišiće zdjelice jer će to pomoći u prevenciji bolova. Postoje posebni paketi za Kegelove vježbe koji se sastoje od loptica različite težine. Krenite od najlakših prema najtežima. Umetnite ih duboko u vaginu i tada radite uobičajene vježbe za zdjelicu, ponavljajući stezanje i opuštanje mišića oko loptice.

Promijenite njegov stil. To je instant rješenje i za neke bitno mijenja stvari. Umjesto da koristi uobičajenu metodu u kojoj penetrira, pa izvlači, okrenite situaciju gdje će biti više trenja i kružnih pokreta. Neka penetrira polako, kako biste se imali vremena opustiti. Kad je penetrirao do kraja, neka su vam zdjelice blizu te ih pomičite zajedno kružnim pokretima. On može staviti ruke ispod vaše zadnjice kako bi donji dio privukao k sebi. Važno je da ne prekidate polagane kružne pokrete. Duboko, snažno penetriranje sigurno će prouzročiti bolove ako imate tegobe.

Koristite pomagala. Možete kupiti prsten koji stoji na korijenu njegova penisa kako biste onemogućili dublju penetraciju. Ako koristi prsten, može penetrirati bez straha da će vas ozlijediti ili stvoriti neugodnu zbog predubokog ulaska, a vi se možete opustiti znajući da neće biti bolova ako vas igra ponese. Provjerite u prodavaonicama seksi opreme koje su vam još slične mogućnosti na raspolaganju. Možete koristiti i više prstenova za penis kako biste od njih složili jedan veliki prsten, a princip je isti kao i kod jednostrukog prstena. Čini se kao sitna pomoć, no može promijeniti život.

Ako ste u perimenopauzi ili u postmenopauzi, uzmite estrogen. Vaginalete s estrogenom mogu bitno pomoći ako vaginalna suhoća uzrokuje bolove. Možete se raspitati kod liječnika postoje li možda i estrogenski prstenovi koji pomažu kod fleksibilnosti i debljine vaginalnog tkiva.

Ne vjerujte Googleu. Ako patite zbog bolova tijekom spolnog odnosa, svakako najprije provjerite kod liječnika o čemu je riječ. Niste kvalificirani da sami odlučujete o dijagnozi ili još gore, da na svoju ruku uzimate lijekove. To može samo kvalificirani liječnik. Ako vam je ugodnije o tome razgovarati sa osobom istog spola, zatražite da vas pregleda liječnica.

Dobar ginekolog može vam promijeniti život, no možda to može biti i dobar seksualni terapeut. Lijekovi i tretmani mogu ublažiti simptome fizičkog problema, no ako imate psihičkih dvojbi ili tegoba, onda neće pomoći.

