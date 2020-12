Iako orgazam svaki put kad imate oralni seks nije nužno cilj, ako se vaš partner isključivo fokusira na to, to ponekad može obeshrabriti oboje. Žene mogu posebno često imati problem postizanja orgazam s partnerom, no prema certificiranom seksualnom treneru Gigiju Engleu, to može biti zato što radite jednu uobičajenu i ključnu pogrešku: nedosljednost, prenosi mbg.

Problem s promjenom stvari

Na primjer, ako radite to što radite ustima, jezikom, prstima i ona kaže: 'Ne zaustavljaj se', to ne znači 'idi brže'. Ipak je to pogreška koju mnogi ljudi čine.

Lako je shvatiti zašto: Za ljude s penisom ubrzavanje stimulacije često je 'plan akcije' za postizanje orgazma. Ali nije uvijek tako za one s klitorisima, od kojih mnogi zahtijevaju dosljednu (a ne sporiju ili bržu) stimulaciju da dosegnu vrhunac.

- Dosljednost je važna jer je poticanje klitorisa na isti način koji joj odgovora ključ za dosezanje velikog 'o' - objašnjava Engle. Primjećuje da ako dobijete pozitivnu reakciju, nastavite to raditi.

Dosljednost je bitna

Nakon što shvatite svoju metodu, održavajte ritam, stil i kretanje dosljedno. Dajte partneru do znanja da vam, ako želi da idete brže, može to jednostavno reći.

- Zapamtite da je komunikacija doista važna, zato pitajte partnera što želi i zapravo ga slušajte - kaže Engle.

Oralni seks izvrstan je dodatak u spavaćoj sobi kada su oba partnera otvorena i iskrena.

