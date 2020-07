I muškarci mogu biti u menopauzi

Češće se govori o ženskoj menopauzi, iako se i kod muškaraca u 50-ima javljaju hormonalne promjene koje mogu dovesti do znakova menopauze. Provjerite koji su i kako si pomoći

<p>Često se razgovara i piše o tome kako menopauza utječe na psihofizičko stanje i ukupno zdravlje kod žena, do te mjere da smo baš sve promjene u ženinom raspoloženju ili zdravstvene probleme koji se pojave iza 50. godine skloni povezati s time. S druge strane, vrlo malo se govori o tome da isti problem - hormonalne promjene - oko 50. godine pogađa i muškarce, iako oni prolaze kroz nešto drugačije simptome.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:Evo kako si žene mogu olakšati menopauzu</p><p>Liječnici su podijeljeni oko toga je li baš riječ o stanju sličnom promjenama koje se događaju kod žena i oko udjela muškaraca kod kojeg se javlja menopauza sa simptomima, no nema sumnje u to da se promjene događaju. </p><p>'Muška menopauza' stručno se naziva andropauzom, što označava razdoblje u kojem pada razina testosterona i drugih hormona kod muškaraca. </p><p>Testosteron je hormon koji dovodi do promjena tijekom puberteta: Upravlja fizičkim i mentalnim zdravljem, održava mišićnu masu, potiče spolni nagon i druge važne funkcije u muškom tijelu, pa promjena razine tog hormona u 50-ima i kod muškaraca može izazvati velike promjene. </p><p>Stanje može kulminirati manjkom testosterona, poznatim pod nazivom hipogonadizam (smanjeno lučenje testosterona). </p><p>Prema brojnim istraživanjima, ovo stanje može uzrokovati različite simptome i komplikacije kod muškarca, među kojima su: </p><p>- niska razina energije<br/> - depresija ili tuga<br/> - osjećaj smanjene motivacije <br/> - nesposobnost da se usredotočite na stvari<br/> - nesanica<br/> - razvoj grudi<br/> - erektilna disfunkcija<br/> - neplodnost<br/> - smanjen libido<br/> - smanjena koštana gustoća i mišićna masa<br/> - gubitak kose te <br/> - navale vrućine. </p><p>Ako primijetite neki od tih simptoma, ili više njih, svakako se obratite liječniku. Na temelju krvnih pretraga može se utvrditi razina testosterona u tijelu te utvrditi je li potrebno liječenje. U većini slučajeva, poboljšanje stanja može se postići promjenom navika, odnosno zdravijim načinom života. To prvenstveno podrazumijeva kvalitetnu i uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu, dovoljno sna i manje stresa. U slučaju depresije, liječnik vam može prepisati terapiju, piše portal <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/health-fitness/what-male-menopause-here-s-everything-you-need-know-about-andropause-551086">Pinkvilla</a>. </p><p> </p>