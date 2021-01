Kad je riječ o palačinkama, većina je ljudi provela više vremena razmišljajući o tome koga će natjerati da ih ispeku ili pak s čime ih puniti - nego kako ih jesti.

No, jedan je muškarac objavio video o svojoj metodi uživanja u palačinkama, s time da u njemu jede debele, američke palačinke. On kaže kako je to definitivno najbolji način za dobivanje maksimum okusa, a dok su jedni oduševljeni - drugi smatraju da je to gubitak vremena.

Kad se hrpa stavi ispred nas, mi samo kopamo u pahuljastu, sirupastu unutrašnjost. No, ako palačinke ostavimo naslagane jedne na drugu, pravilno ih razrežemo do dna te prelijemo sirupom po želji (on koristi javorov sirup popularan u SAD-u), svaki zalogaj će biti jednake veličine i jednako nadjeven, objasnio je.

S ovim je videom izazvao pravu pomutnju na društvenim mrežama nakon što je podijelio vrlo specifičan način na koji jede palačinke u američkom stilu, prenosi Mirror.

U videozapisu koji je podijelila korisnica imena @christineyuns, ona pokazuje kako njezin prijatelj pažljivo reže na hrpu palačinki na četvrtine, a zatim još jednom prepolovljuje svaki odjeljak. Christine je priznala da u početku nije razumjela zašto se trudi to učiniti, pa ga je pitala. On je objasnio da će njegovom metodom 'svaki zalogaj biti jednolike veličine'.

Nakon rezanja hrpe, zatim dodaje javorov sirup, pazeći da svaki pojedini komad dobije istu količinu preljeva. Nastavlja govoriti: 'Kad sirup krene, ulazi u sve kutove i ujednačava se. U svim pukotinama.'

U videozapisu se navodi da nakon što isprobate ovu metodu nećete poželjeti jesti palačinke na bilo koji drugi način jer ovo obećava 'savršeni zalogaj svaki put'. Isječak je u međuvremenu pregledan više od tri milijuna puta i prikupio je preko 346 tisuća lajkova. Tisuće ljudi također su komentirale video, podijelivši svoja razmišljanja o metodi.

- Ma daj, tko ima vremena i strpljenja za ovo, samo ih pojedi čovječe! - komentirao je jedan i s njim su se složili mnogi, dok su drugi oduševljeni razrađenim pristupom 'kakav palačinke i zaslužuju'.