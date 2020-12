Izvje\u0161taj je u \u0161ali koristio kako bi ukazao na njezine vje\u0161tine rje\u0161avanja sukoba i nespremnost da prihvati kritiku, te da joj je u tom podru\u010dju 'potrebno pobolj\u0161anje'. Izvje\u0161\u0107e je uklju\u010divalo i 'plan\u00a0pobolj\u0161anja'\u00a0u kojem se tra\u017ei da Sophie ponekad prizna da on ne\u0161to najbolje zna.\u00a0Sophie se na\u0161alila kako je pametno \u0161to joj je Chris dokumente dao na javnom mjestu, no laska joj \u0161to je vidjela da je njezin naporan rad ocijenjen izvrsnom ocjenom. Njezinu je izvedbu u krevetu pozitivno ocijenio, no nije objavljivao detalje jer smatra da ih njihova djeca ne bi trebala \u010ditati.\u00a0

- Nisam bio ba\u0161 siguran kako \u0107e to pro\u0107i. Ako bi bila dobro raspolo\u017eena, vidjela bi duhovitost u izvje\u0161taju, ali da je joj je dan bio lo\u0161, bio bi to stvarno neugodan ru\u010dak. Sre\u0107om bio joj je dobar dan - rekao je Chris. Iako se ona nasmijala, mnogi su supruga osudili nakon \u0161to je par objavio fotografije na dru\u0161tvenim mre\u017eama.

- Ovo je poni\u017eavaju\u0107e - glasio je jedan od komentara. 'Kad bi mi moj suprug ovo dao, tra\u017eio bi novu \u017eenu', pisalo je u drugom, pi\u0161e Metro.\u00a0\u00a0