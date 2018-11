Muškarci iskreno o pozama u seksu - koje vole, a koje baš ne

Misionarska poza

Sam J.

To je klasik. Na taj način najviše volim započeti, to me asocira na osjećaj prvog ulaska u njezinu toplu, vlažnu... Mislim da su ljudi baš zbog toga izmislili ovu pozu. Osim toga, ako mi dođe da prebrzo svršim, samo se sjetim kako se zove - misionarski.

Adam K.

Dobar stari položaj. Iako mislim da je misionarski položaj precijenjen, to je poza u kojoj imam najviše kontrole onoga što se događa. Kada imam tu kontrolu, sposobniji sam dovesti se bolje do orgazma. To je, također, dobar početni položaj za seks sa neiskusnim djevojkama. Osjećaju se ugodno dok vi na vrhu radite sav posao.

Nedostatak ove poze je taj što se žene ponekad osjećaju kao da je njihova uloga da samo leže i uživaju. Iako volim gledati žensko lice kad uživa, toliko se više toga može učiniti dok ste na leđima. To što si na leđima ne znači da si izvan akcije, tu su ruke, usne, glas...

Foto: Dreamstime

Nathaniel Z.

Moj problem s misionarskom pozom je taj da mi se čini kako dame ne mogu mnogo poduzeti, već su stisnute tamo dolje i ne mogu ništa učiniti. To je jako dobro kad se osjećaš romantično i želiš imati kontakt očima, posebno dok svršavate, prenosi Women's Health.

Cal A.

Ovo je najuzbudljiviji od svih položaja. Može biti strašan, ali može biti i intiman izvan granica ovog svijeta. Gledajući u oči svog ljubavnika, tijekom zanosa ili neugodnosti, doista je trenutak prepun povjerenja, ali i straha. Izvrsno je za prvi krug seksa ili nakon što ste rekli: 'Volim te.'

Pseća poza

Sam J.

Ta mi se poza čini grubom i prljavom, na dobar način. Izuzetno mi se sviđa zbog pogleda na cijelu njezinu pozadinu. Osim toga, zvuk šamaranja kod ovog položaja može biti jako seksi. Ipak, možda nije pravi izbor za super romantičnu noć.

Foto: Dreamstime

Adam K.

Kod ove poze nema toliko kontrole kao kod misionarske, ali pogled je prekrasan. Nema ništa bolje od gledanja u žensku stražnjicu dok prodireš u nju. Postoji nešto seksi i animalno u tome. Od te poze se osjećam divlje.

Nathaniel Z.

Fantastična je. Ne samo udaranje njezine stražnjice u mene, već i pristup njezinim grudima da ih zgrabim i stisnem. Volim kontrolu. Mislim da to budi životinju u nama.

Cal A.

Mislim da je to najdominantnija poza za muškarca. Ja kontroliram tempo, dubinu i djevojku općenito. Udaranje, štipanje i povlačenje za kosu su jako poticajni za ego. Nadam se da ona uživa dok je moje loptice udaraju po klitorisu. Izvrsno je za pijane subotnje večeri.

Kaubojka

Sam J.

Ovo mi je omiljena poza. Osjećam se kao da sam jako duboko u njoj, dok se ona uvijek može oduprijeti i zadržati kontrolu, tako da se ne moram brinuti. Također, postoji toliko mnogo dobrih mjesta za stavljanje ruku: na lice, milovanja njezinih grudi...

Foto: Dreamstime

Adam K.

Otkako je počela 'Igra prijestolja', ovaj položaj me podsjeća na Daenerys. Znaš, prizor u kojem Khal Drogo pokušava imati seks u psećoj pozi, ali ona ga zaustavi i kaže: 'Večeras ću ja gledati tvoje lice.'.

Volim djevojke koje vole biti na vrhu. To pokazuje povjerenje i čini mi je još privlačnijom. Iako, rijetko mogu doživjeti orgazam u ovom položaju, ali mi pomaže da postignem orgazam kasnije.

Nathaniel Z.

Volim ovu pozu zbog pogleda, a i poskakivanje njezinih grudi je jako uzbudljivo. Ali, koliko možete uživati u seksu kada se sjetite susjeda koji žive ispod vas? To je najglasnija poza.

Cal A.

Djevojka na vrhu je izvrsna pozicija. Ne moram ništa činiti osim uživati u pogledu dok skakuće. Mogu biti lijen, a opet i dalje imam mogućnost iznenađenja odgurivanjem. Uglavnom, pustim djevojci da obavi sav posao dok putujem do vrhunca. Fantastična poza za nedjeljno jutro.

Obrnuta kaubojka

Sam J.

To je kombinacija pseće poze sa ženom na vrhu. Što bi moglo poći po zlu? Moj penis, eto što! Jednostavno, ta poza nije fleksibilna. U redu, mogu uživati u ovoj pozi nježno, ali koliko dame zaista žele biti nježne ako traže obrnutu kaubojku?

Foto: Dreamstime

Adam K.

Nemam mnogo iskustva s tom pozom. Pogled je super, i to je nešto što dodatno pridonosi seksualnoj privlačnosti. To je manja verzija psećeg stila. Vjerujem da je dio razloga zašto nisam to radio, jer nisam naišao na onu koja to radi dobro. Možda, nadam se, će se i to promijeniti.

Nathaniel Z.

Ja nisam obožavatelj ove poze. Ako se ona skroz unese u nju i previše ode u vis, može mi slomiti penis. Svaki put dobijem sliku u glavi kako mi se penis lomi, a to ubija raspoloženje.

Cal A.

Malo je kompliciranije nego kaubojka, ali još uvijek se mogu lako pomicati, Volim što su mi ruke slobodne pa je mogu hvatati gdje želim. Nije mi nužno najdraža poza, ali može se naštimati da oboje dođemo do orgazma u isto vrijeme.

Žlica

Sam J.

Ova poza je zbilja fantastična i unosi intimnost u seks. Kada se tijelom priljubite uz nju, to je tako uzbudljivo.

Foto: Dreamstime

Adam K.

Pretpostavljam da je moguće imati seks u toj pozi, ali nemam baš puno iskustva. Nije mi ta poza baš nešto.

Nathaniel Z.

Gdje je snaga u tome? Ne postoji ništa u što biste se uprli. Ne mogu izdržati više od 10 do 20 pokreta.

Cal A.

Ovo mi je odlična poza jer mogu dugo i sporo, a i volim kada su mi ruke i usne slobodne da je zavodim. Vidim je uglavnom kao čin predigre, prije nego krenemo dalje. Volim osjećaj, mrzim posao, poštujem ishod i tijek. Idealna je za srijedu navečer.

Neki vam dopuštaju da imate svoj mir, a neki znaju sami brinuti o sebi: Frajeri s ovih 5 osobina su najbolji u vezama!

Nitko ih ne želi u svojoj blizini jer su toksični i nepredvidivi: Ovo su tri najzlobnija znaka zodijaka!