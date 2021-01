2. Bijela potku\u0161ulja/majica

Ovaj jednostavan komad odje\u0107e ne\u0161to je najseksi \u0161to mogu vidjeti na \u017eeni za svakog \u010detvrtog mu\u0161karca. Iako cijenom i modelom ni\u0161ta posebno, seksipil proizlazi iz ideje da je pomalo prozirna, podsje\u0107a na krevet...

3. Halteri

Ovo je ne\u0161to \u010dija je namjena da bude seksi, a to halteri doista jesu - barem tako ka\u017ee \u010dak 87 posto mu\u0161karaca.

4. Tajice i trenirke

Iako dame misle kako su mu\u0161karcima uvijek privla\u010dnije u sre\u0111enom izdanju, tajice i trenirke imaju dvije prednosti - djeluju kao da se ona nije previ\u0161e trudila da izgleda seksi i daje dojam pristupa\u010dne djevojke iz susjedstva, a druga je to \u0161to odli\u010dno ocrtavaju stra\u017enjicu i noge.

5. Crvena haljina

Haljina je komad odje\u0107e koji uvijek djeluje \u017eenstveno, barem tako misli 71 posto mu\u0161karaca. Crvena boja je dakako najbolji odabir, jer dvije tre\u0107ine mu\u0161karaca najvi\u0161e vole vidjeti tu boju na svojoj partnerici.

6. Brazilske ga\u0107ice

\u017dene su u krivu ako misle da su mu\u0161karcima najdra\u017ee tange. To ne zna\u010di da one nisu seksi, no komad donjeg rublja s malo vi\u0161e materijala ostavlja vi\u0161e mjesta ma\u0161ti, a ga\u0107ice brazilskog kroja su upravo to. Pamu\u010dne, \u010dipkaste, \u0161arene - sve mogu djelovati privla\u010dno.

7. Ko\u0161ulja

Komad odje\u0107e koji je prakti\u010dan, mo\u017ee biti poslovan i le\u017eeran, a ostavlja na ma\u0161tu dio o otkap\u010danju gumbi seksi je za 72 posto mu\u0161karaca.

8. Otvorena le\u0111a

Ve\u0107ina \u017eena \u0107e u \u017eelji da izgleda seksi posegnuti za dekoltiranim komadom odje\u0107e koji nagla\u0161ava grudi, no iako \u0107e se ve\u0107ina mu\u0161karaca slo\u017eiti kako je to privla\u010dno, \u010dak 87 posto mu\u0161karaca smatra kako je elegantnija, a opet seksi varijanta otkriti le\u0111a.

9. \u0160tikle

Ovaj komad je ono \u0161to se stereotipno, ali i doista svi\u0111a mu\u0161karcima - za 91 posto njih one su najseksi obu\u0107a za \u017eene. Ipak, treba pripaziti na visinu samih \u0161tikli, jer bi previsoke pete i \u017eena koja na njima ne zna hodati odbilo preko polovice mu\u0161karaca.

10. Uske traperice

Hla\u010de koje se najvi\u0161e nose, ali i pomno biraju to su s razlogom - svaki drugi mu\u0161karac smatra da je \u017eena koja dobro izgleda u trapericama u startu seksi. Naglasak je naravno na dobar kroj, koji isti\u010de stra\u017enjicu.