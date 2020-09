Muškarci odgovorili na pitanje: Što ženu čini 'dobrom u seksu'?

Često čujemo od muškaraca: 'ona je dobra u krevetu'. No što to zapravo znači? Većina njih pomislit će na konkretni seks, no u pitanju su dublje stvari poput maženja, komunikacije...

<p>Želite li znati što za muškarce znači 'ona je odlična u krevetu'? Ne brinite, to nije samo konkretni seks. U pitanju su i mnoge druge stvari, kako kažu muškarci.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Devet muškaraca za <a href="https://www.cosmopolitan.com/uk/love-sex/sex/a21984421/what-makes-someone-good-in-bed/" target="_blank">Cosmopolitan</a> je otkrilo što za njih znači kada kažu da je žena 'dobra u krevetu':</p><h2>1. Entuzijazam</h2><p>'Entuzijazam je ključan. Iako bih dodao da su i dobre oralne sposobnosti bonus. Također, sa ženama koje su avanturisti u seksualnosti, ugodno ti je razgovarati o svemu, o željama i maštarijama. No ključna stvar je entuzijazam.'</p><h2>2. Kemija</h2><p>'Njezina kemija sa mnom, uglavnom. Najbolji seks koji sam imao je bio sa ženama koje su mi htjele 'izbiti' mozak, one su bile vođene strastima.'</p><h2>3. Pokazivanje želja</h2><p>'Dečki, poput žena, žele da ih netko želi. Kad mi žena šapće na uho i govori mi koliko me želi, onda je to najbolji mogući stimulans. Također ću joj se istovremeno dati i više.'</p><h2>4. Maženje nakon seksa</h2><p>'Volim kada uživa u mom tijelu za vrijeme seksa, da mi to govorili ili da mi to fizički pokazuje. A kada se mazimo nakon seksa to je nevjerojatno.'</p><h2>5. Komunikacija</h2><p>'Svi su različiti. No dokle god možemo normalno komunicirati i biti otvoreni, razgovarati o svemu osjećaj je i više nego dobar.' </p><h2>6. Otvorenost</h2><p>'Otvorenost prema svojim seksualnim željama i prema onome što ti pruža dobar osjećaj.'</p><h2>7. Bez osuđivanja</h2><p>'Seksualna kompatibilnost. Volim neke neugodne stvari i volim pronaći djevojku koja je barem otvorena za istraživanje, čak i ako to zapravo nikada ne učinimo. Radi se o tome da se ugodno osjećam kad sam s njom u spavaćoj sobi, bez straha od presude. Također, najseksi stvar koju žena može nositi u krevetu je samopouzdanje.'</p><h2>8. Kreativnost</h2><p>'Moja supruga skuplja tragove po kući o mojim omiljenim stvarima i jako je dobra u tome. Zna da volim njenu stražnjicu pa kad se seksamo stavi ogledalo da mogu vidjeti svaki dio nje. Nevjerojatno je kreativna.' </p><h2>9. Ugodno i opušteno</h2><p>'Kad je ženi potpuno ugodno istražiti sve aspekte seksa i fizičkog zadovoljstva, to je nevjerojatno iskustvo. Bitno je učinkovito komunicirati.'</p>