Muško spolovilo ljeti se smanji ili poveća, ovisno gdje se nađe

Krvne žile u spolovilu na vrućini se rašire, kao što se šire i tijekom seksualnog uzbuđenja. Neki tu pojavu nazivaju 'ljetnim penisom', ali ulazak u hladno more djeluje suprotno

- Visoke temperature doprinose širenju krvnih žila pa tako i širenju samog penisa. Postoji dobar razlog zašto parovi na medeni mjesec odlaze u toplije krajeve, a ne na Sjeverni pol. Ali, radi se o privremenoj reakciji - pojasnio je američki urolog dr. Dudley Danoff, autor knjige 'The Ultimate Guide to Male Sexual Health'.

- Da ne bi bilo zabune, penis ljeti ne poraste, već se samo krvne žile u njemu mrvicu rašire, jer se tako tijelo bori s vrućinom. I to vam neće doprinijeti boljem performansu u krevetu, jer kada se radi o erekciji, spolovilo je tada rastegnuto maksimalno - pojasnila je britanska liječnica dr. Sarah Jarvis.

Dodala je da se krvne žile u spolovilu na vrućini rašire, kao što se šire i tijekom seksualnog uzbuđenja, samo u manjem omjeru. Uz to, spolovilo na vrućini može izgledati blago ružičaste boje zbog sve te dodatne krvi na njegovoj površini. S druge strane, ulazak u more penis će smanjiti, posebno kada je voda vrlo hladna, no vrlo brzo se na suncu vrati u normalu.

- Kada je hladno, vaše tijelo će pokušati zadržati svoju unutrašnju toplinu i zbog toga će suziti krvne žile, pa se tada čini kao da se penis smanjio - objasnila je dr. Jarvis.

Niska temperatura može spolovilo privremeno skratiti do 50 posto dok mu se obujam zna smanjiti do 30 posto, ovisno koliko je voda hladna, tvrde urolozi. U isto vrijeme, do promjene dolazi i na testisima koji se u hladnoj vodi povuku prema tijelu pokušavajući sačuvati svoju toplinu, prenosi The Sun.