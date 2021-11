Autorica Gabrielle Stone objavila je na TikToku video kako bi pratiteljima objasnila što se dogodilo kada ju je muž prevario sa djevojkom od 19 godina. Na TikToku ju prati nešto više od 707.000 ljudi, a video koji je objavila postao je u sekundi viralan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Gabrielle je započela snimku, ozbiljno gledajući u kameru: 'Moj muž je šest mjeseci imao aferu s 19-godišnjakinjom. Vidjela sam fotografije na kojima je ona na kauču u našem dnevnom boravku. Otišao je na odmor s njezinim roditeljima. Lagao je i rekao im da se zove Daniel'.

U videu je cijelo vrijeme plesala uz pjesmu Cherish Do It To It.

- Podnijela sam zahtjev za razvod. Napisala sam bestseler knjigu o svemu tome...Kupila sam vlastitu kuću. I liku sam dala ime Daniel - nastavila je pričati u videu.

Nakon objave, video je postao viralan. Skupio je više od 2,6 milijuna lajkova i preko 14.000 komentara.

Mnogi su čestitali Gabrielle: ' Ovo se zove pretvaranjem boli u moć'.

Drugi je napisao da je kraljica koja zna koliko vrijedi.

Mnogi ljudi su priznali kako se boje izlaziti na spojeve jer preko TikToka saznaju užasavajuće priče iz stvarnog života: 'TikTok mi je zadao najgoru fobiju. Užasavam se izlaziti na spojeve'.

'Iskreno je zastrašujuće kako muškarci mogu živjeti dvostrukim životima', napisao je jedan.

Osim što ima veliki broj pratitelja na TikToku, Gabrielle također ima više od 78.000 pratitelja na svom Instagramu, piše Daily Record.