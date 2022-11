Muž na samrti pomogao svojoj ženi naći novu ljubav - zaljubila se i dobila njegov blagoslov

Deirdre Fagan i Bob bili su u braku gotovo desetljeće kad su saznali da on boluje od smrtonosne bolesti ALS, i da ima manje od godinu dana života. Ubrzo nakon što su prihvatili dijagnozu, počeli su razgovarati kako bi Deirdrein život izgledao nakon Bobove smrti, uz dvoje malene djece.

- Kad sam čula dijagnozu, osjećala sam se kao da se netko zaustavio i rekao mi da je Bob poginuo u nesreći. Mislim, takve vijesti te pogode na isti način - ispričala je Fagan koja je izgubila tatu i brata u automobilskoj nesreći.

POGLEDAJTE VIDEO: U braku s 25 godina starijim

U vrijeme dijagnoze, Bob je imao 43 godine, a Deirdre 42.

Foto: Instagram

- Toliko sam ga voljela i bio je tako važan u mom životu i uvijek će biti, pa mi je jako teško palo što će on biti samo priča za nekoga i nikad se neće upoznati - rekla je Fagan za Insider, koja piše o svojoj obitelji s Bobom u njezinoj nadolazećoj knjizi 'Pronađi mjesto za mene'.

Foto: Instagram

Tijekom Bobovih posljednjih mjeseci, Fagan se zbližila s kolegom s posla, Daveom, koji ih je često posjećivao kod kuće i pomagao. Nakon nekog vremena shvatila je da joj nedostaje Dave kad ga nema, i to je podijelila s Bobom, koji ju je potaknuo da se još više zbliži s njim i da nastave svoj život nakon što on premine.

Foto: Instagram

- Dave nikad nije želio zamijeniti Boba, a kad je vidio koliko ga volim, znao je da tako mogu i njega. To je jedan on načina zašto se zaljubio u mene - objasnila je.

Dave i Fagan su zajedno već 10 godina, od čega sedam u braku. Zajedno odgajaju djecu koju je imala s Bobom i svi se odlično slažu.

- To posebno mjesto koje samo dvoje mogu zauzeti, gdje svijet nestaje kada ste zajedno i vas dvoje ste u svom vlastitom malom svijetu. Dave i ja smo to stvorili, baš kao što smo to učinili Bob i ja - zaključila je.

Foto: Instagram

Najčitaniji članci