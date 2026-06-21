Među vrijednim primjercima ističu se velebitska degenija, dubrovačka zečina, zbirke hrvatskih kamenjara - biljne vrste s Velebita, krša, jadranske obale i drugih staništa
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Na jedva 5 hektara Botaničkog vrta u Zagrebu sačuvano je više od 5000 biljnih svojti
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Smješten na otprilike 4,5 hektara, zagrebački Botanički vrt u odnosu na botaničke vrtove drugih europskih i svjetskih gradova smatra se "vrlo malim", no izaziva veliku pažnju posjetitelja i struke jer ima mnogo veći stručni značaj nego što bi se moglo zaključiti iz njegove relativno male površine. U međunarodnim klasifikacijama često se ističe kao "vrlo star" i "vrlo bogat biljkama" jer stručnjaci Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (PMF), pod čije okrilje spada, tu održavaju nekoliko tisuća biljnih vrsta, doznajemo iz monografije koju je PMF izdao 2014. godine u povodu 125. obljetnice Botaničkog vrta.
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