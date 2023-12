Na porodu saznao da ga je žena prevarila: 'Shvatio sam to čim sam vidio bebu. Sve je priznala'

Mark i njegova supruga Anna čekali su svoje četvrto dijete. Mark je bio posebno uzbuđen jer je nakon tri kćeri trebao dobiti sina, ali ono što se dogodilo nije se ni najmanje nadao.

Nestrpljivo je pratio suprugine trudove i jedva dočekao trenutak da vidi dijete, no onda je uslijedio šok.

- Čim se dijete rodilo, bilo je vrlo jasno da ja nisam otac. Dijete je bilo crno, napisao je Mark na Redditu.

- Bio sam apsolutno šokiran. Ne samo da sam otkrio da dijete koje toliko očekujem nije moje nego sam otkrio i da me supruga vara - dodao je.Nikad prije toga nije ni pomislio da bi mu se to moglo dogoditi, jer je njihov brak dobro funkcionirao.

Foto: Dreamstime

Kako kaže bili su nevjerojatno bliski, smatrali su se najboljim prijateljima koji dijele slične vrijednosti, interese i hobije.

Kad je Anna početkom ove godine neočekivano zatrudnjela, Mark ni na sekundu nije posumnjao da se događa nešto čudno.

- Kad smo otkrili da ćemo imati još jedno dijete to nam je bilo iznenađenje jer je moja supruga odlučila imati samo troje djece iako sam ja oduvijek želio više. Zbog toga smo jako pazili, ali ja sam bio oduševljen kada sam čuo ovu vijest - objasnio je Mark. T

Na kraju je Mark bio potpuno slomljen kada je otkrio ne samo da nije biološki otac već da ga i toliko voljena supruga prevarila.

Foto: Dreamstime/ilustracija

Anna je upoznala muškarca u jednom klubu gdje su se napili i imali nezaštićen odnos. Razmijenili su telefonske brojeve, kako bi se ponovno vidjeli, ali onda je Anna otkrila da je trudna i muškarac je blokirao njezin broj.

- Pokušala me smiriti i rekla mi da joj on ništa ne znači, da je pogriješila i da želi da zajedno odgajamo našeg sina. Ali, nisam mogao ostati više s njom - ispričao je prevareni Mark, piše The Sun.