Na Rebro stigla personalizirana terapija za učestalu leukemiju

U KBC Zagreb ovih dana izvađene su i zamrznute T-stanice pacijenta koji je prvi kandidat za liječenje novom CAR-T terapijom. Ta se terapija u protekle dvije godine u svijetu uobičajeno koristi za liječenje pacijenata s akutnom limfoblastičnom leukemijom, najučestalijim zloćudnim oboljenjem kod djece (javlja se u čak 30 posto slučajeva), te difuznim B velikostaničnim limfomom, koji se javlja kod odraslih.

Stanice tog pacijenta prije Božića trebale bi biti upućene u laboratorij u SAD-u, gdje će biti provedena genetska modifikacija, te vraćene u Zagreb, kako bi početkom iduće godine započelo njegovo liječenje.

U laboratoriju u SAD-u provodi se genetska modifikacija T-stanica pacijenta i one se ponovo zamrzavaju i šalju u Zagreb. To je postupak koji traje otprilike 14 dana, nakon čega se stanice, opet zamrznute, šalju u Zagreb.

- Genetski modificirane stanice pacijenta se odmrzavaju i putem transfuzije vraćaju u organizam pacijenta. Postupak nije neugodan, niti bolan i traje otprilike kao i ‘obična infuzija’ - kaže dr. Branka Golubić Čepulić, predstojnica Zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju.

Stanice vraćene u organizam ‘prepoznaju’ i napadaju stanice tumora i tako pomažu organizmu u borbi protiv bolesti. To je faza liječenja koja može biti vrlo burna jer se imunitet aktivira naglo, no uz odgovarajuću liječničku skrb nema većih problema i nakon nekoliko dana mogu se pratiti rezultati.

To je prvi pacijent koji će se u Hrvatskoj liječiti tom metodom, i to na teret HZZO-a, nakon što je ta zagrebačka bolnica, kao prva u ovom dijelu Europe, nakon Austrije, Španjolske, Njemačke, Francuske i Velike Britanije dobila akreditaciju za njenu primjenu. Doznali smo to u srijedu, od doc. dr. sc. Branke Golubić Čepulić, nakon konferencije za novinare, na kojoj je objavljena vijest o dobivenoj akreditaciji.

Upravo tu terapiju prije otprilike sedam godina u Americi je primila malena Nora Šitum, čija je majka, Đana Atanasovska u srijedu bila na Rebru. Kazala je kako ju jako raduje ovako veliki iskorak u liječenju koji će roditeljima teško oboljele djece u Hrvatskoj dati novu nadu.

Na žalost, terapija je u vrijeme kad ju je Nora primila bila puno primitivnija i jednostavnija i nisu bili poznati ni iskorišteni svi njeni dosezi, kažu naši stručnjaci.

- Danas imamo puno više iskustva i puno se uspješnije liječe spomenute bolesti. Uz to, istražuje se i pozitivno djelovanje terapije kod solidnih tumora - ističe prof. dr. Igor Aurer, pročelnik Zavoda za hematologiju.

Stoga se može očekivati da će primjena nove metode u liječenju pridonijeti većoj stopi izliječenja te promijeniti poziciju Hrvatske kao druge najgore zemlje po smrtnosti od malignih bolesti u Europi, kazali su novinarima ravnatelj bolnice prof. dr. Ante Čorušić, njegov zamjenik i predstonik onkologije prof. dr. Stjepko Pleština te prim. prim. Željko Plazonić, državni tajnik u Ministarstvu zdravlja.

Projekt akreditacije ostvaren je u suradnji s tvrtkom Novartis, a u okviru njega liječnici s Rebra proteklih godina prošli su edukaciju u vrhunskim centrima u Parizu, Beču i Londonu.

- Danas postoje svi uvjeti za to da liječimo ne samo pacijente iz Hrvatske, nego i iz cijele regije. Zbog toga je već započelo širenje kapaciteta, tako da bi već od polovice iduće godine nova terapija mogla postati i hrvatski izvozni proizvod - kazao je dr. Čorušić.

Stanje u Hrvatskoj

- Od pedijatrijske akutne limfoblastične leukemije u Hrvatskoj godišnje oboli od 25 do 35 djece. No, kako su kriteriji za njenu primjenu strogi, odnosno provodi se isključivo kod pacijenata kod kojih uobičajeno liječenje nije dalo rezultate, kao i kod onih kod kojih se bolest vratila i kemoterapija ne pomaže, broj pacijenata bit će puno manji. Tako je ove godine te kriterije ispunio samo jedan pacijent - kaže dr. sc Ernest Bilić, pročelnik Zavoda za pedijatrijsku onkologiju.

Dodaje kako se akutna limfoblastična leukemija kod djece danas relativno uspješno liječi, no u oko 10 posto djece bolest se vraća. Za dio pacijenata tada je rješenje presađivanje stanica, no kod dijela pacijenata do CAR-T terapije nije bilo rješenja.

