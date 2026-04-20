Na šibensku tržnicu stigli mladi bob i sadnice, pogledajte cijene

Na šibenskoj tržnici ovih dana osjeća se pravi proljetni ritam – štandovi su puni svježih sadnica, a ponuda privlači domaće kupce i turiste koji traže sezonske proizvode i okuse raznog povrća
Tržnica u Šibeniku ovih dana nudi bogat izbor mladih biljaka, od rajčica i paprika do tikvica, lubenica i začinskog bilja, što jasno najavljuje početak intenzivne vrtlarske sezone na dalmatinskom području.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Uz sadnice, ovih dana posebno se ističe i dolazak prvog ovogodišnjeg boba – jedne od najcjenjenijih proljetnih kultura u Dalmaciji. Rani bob već je stigao na štandove i odmah privukao pažnju kupaca, koji ga tradicionalno povezuju s jednostavnim, ali bogatim sezonskim jelima.
Bob zauzima posebno mjesto u dalmatinskoj kuhinji, gdje se priprema na više načina. Najpoznatija varijanta je bob s tjesteninom, poznat i kao “bob s manistrom”, ali često se kuha i u kombinaciji sa suhim mesom, što jelu daje puniji i intenzivniji okus. Upravo ta jednostavna, ruralna jela dio su gastronomske baštine koja se u Dalmaciji prenosi generacijama.
Bob se svake godine s nestrpljenjem očekuje jer označava početak ozbiljnije proljetne kuhinje – lakše, sezonske i oslonjene na lokalne namirnice. Kupci ga najčešće uzimaju svježeg, odmah nakon berbe, dok je još mlad i mekan, što je i najcjenjeniji oblik ove namirnice. Cijena kilograma boba iznosi 8 eura.
