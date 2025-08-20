Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DANI KREATIVNIH GRADOVA

Na Špancirfestu u Varaždinu dijelit će nagrade gradovima koji se kreativno razvijaju

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Na Špancirfestu u Varaždinu dijelit će nagrade gradovima koji se kreativno razvijaju

Dani kreativnih gradova Hrvatske spajaju ozbiljnu diskusiju o urbanom razvoju i kreativnosti s nagradama koje slave inovativnost i umjetničkim programom koji potiče osmijehe i razmišljanja

U Varaždinu, 28. kolovoza 2025. u sklopu omiljenog varaždinskog festivala Špancirfesta, koji iz godine u godinu pretvara gradske ulice u živopisnu pozornicu umjetnosti, glazbe i druženja, održava se poseban događaj – Dani kreativnih gradova Hrvatske. Ovaj jedinstveni program donosi spoj stručne rasprave, dodjele nagrada i umjetničkog izričaja, a sve s ciljem promicanja kreativnosti kao temelja suvremenog i zdravog urbanog razvoja.

POGLEDAJ VIDEO: Tužan kraj tekstilnog diva: U Varaždinu je počelo rušenje zgrada i pogona tvrtke Varteks

Pokretanje videa...

Tužan kraj tekstilnog diva: U Varaždinu je počelo rušenje zgrada i pogona tvrtke Varteks 01:04
Tužan kraj tekstilnog diva: U Varaždinu je počelo rušenje zgrada i pogona tvrtke Varteks | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

Na vanjskoj pozornici ispred Vile Bedeković, program počinje u 17 sati glazbenim uvodom, nakon čega slijedi službeno otvorenje.

Panel: Kako izgleda kreativan i zdrav grad danas?

Središnji dio večeri je panel-rasprava pod nazivom "Što danas znači biti kreativan i zdrav grad?", u kojoj sudjeluju priznati stručnjaci i umjetnici: Eberhard Schrempf, Nikola Vudrag, Selma Šogorić i Ivana Nikolić, uz moderaciju Elizabete Brodić. Rasprava će otvoriti aktualna pitanja o tome kako kreativnost može poboljšati kvalitetu života, potaknuti održiv razvoj i oblikovati otpornije zajednice u vremenu izazova.

SIMBOL BIVŠE DRŽAVE FOTO Tužan kraj tekstilnog diva: U Varaždinu je počelo rušenje zgrada i pogona tvrtke Varteks
FOTO Tužan kraj tekstilnog diva: U Varaždinu je počelo rušenje zgrada i pogona tvrtke Varteks

Nagrada za kreativni grad godine

U nastavku večeri slijedi dodjela Nagrade za kreativni grad godine, koja slavi one lokalne zajednice koje svojim projektima, inovacijama i kulturnim programima aktivno doprinose pozitivnim promjenama. Bit će predstavljeni i finalisti natječaja, a posebnim priznanjima nagradit će se gradovi koji uspješno njeguju kreativni pristup urbanom razvoju.

PROMO Gipsy Kings, Urban, S.A.R.S., Bajaga… Besplatni koncerti zbog kojih idemo na Špancirfest
Gipsy Kings, Urban, S.A.R.S., Bajaga… Besplatni koncerti zbog kojih idemo na Špancirfest

Kazališna večer za pamćenje

Večer će biti zaokružena kazališnom poslasticom – predstavom „Komušanje mozga“ u izvedbi Stojana Matavulja, jednog od najpoznatijih hrvatskih glumaca. Predstava, dobitnica Zlatne kolajne publike na Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu, spaja elemente monodrame i stand-up komedije, uz glazbenu pratnju, i na duhovit, ali pronicljiv način osvrće se na društvo, politiku, kulturu te vječne (ne)razumijevanja među spolovima. Smijeh je, kažu organizatori, zagarantiran – a ulaz slobodan.

Program u cijelosti – 28. kolovoza 2025.

Lokacija: Pozornica ispred Vile Bedeković, Varaždin
 Ulaz je slobodan, a raspored pročitajte u nastavku.

17:00 – 17:15 Službeno otvaranje

17:30 – 18:30 Panel: Što danas znači biti kreativan i zdrav grad?

18:40 – 19:45 Dodjela nagrade za kreativni grad godine

20:00 – 21:15 Predstava: Komušanje mozga – Stojan Matavulj

Dani kreativnih gradova Hrvatske spajaju ozbiljnu diskusiju o urbanom razvoju i kreativnosti s nagradama koje slave inovativnost i umjetničkim programom koji potiče osmijehe i razmišljanja. U sklopu Špancirfesta, ovaj događaj postaje savršen primjer kako kultura i zajednica mogu zajedno graditi gradove budućnosti.

Ne propustite priliku biti dio dana kada kreativnost izlazi na ulice i mijenja svijet – korak po korak, ideju po ideju.

OMILJENI ULIČNI FESTIVAL Ovogodišnji Špancirfest u 10 dana donosi 500 programa: 'Ovo je 10 festivala u jednom!'
Ovogodišnji Špancirfest u 10 dana donosi 500 programa: 'Ovo je 10 festivala u jednom!'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mame po horoskopu: Blizanke su napredne, Djevice osuđuju...
SVAKA IMA SVOJ STIL ODGOJA

Mame po horoskopu: Blizanke su napredne, Djevice osuđuju...

Neustrašive i ponosne, mame Lavice su poznate po svojoj razigranoj prirodi. Mame Djevice svojoj djeci osiguravaju organizaciju i strukturu, što ih čini sigurnima i samouvjerenima
Muškarci otkrili 20 razloga zbog kojih najčešće izbjegavaju seks
NAJGORA ISKUSTVA

Muškarci otkrili 20 razloga zbog kojih najčešće izbjegavaju seks

Britanska seksologinja Tracey Cox je pitala 20 muškaraca različitih godišta i bračnih statusa što ih to odbija kod žena kada je vođenje ljubavi u pitanju
Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza: Blizanci prati vas sumnja, Vage pripazite na novce

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 20. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025