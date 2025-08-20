Na Špancirfestu u Varaždinu dijelit će nagrade gradovima koji se kreativno razvijaju

U Varaždinu, 28. kolovoza 2025. u sklopu omiljenog varaždinskog festivala Špancirfesta, koji iz godine u godinu pretvara gradske ulice u živopisnu pozornicu umjetnosti, glazbe i druženja, održava se poseban događaj – Dani kreativnih gradova Hrvatske. Ovaj jedinstveni program donosi spoj stručne rasprave, dodjele nagrada i umjetničkog izričaja, a sve s ciljem promicanja kreativnosti kao temelja suvremenog i zdravog urbanog razvoja.

Na vanjskoj pozornici ispred Vile Bedeković, program počinje u 17 sati glazbenim uvodom, nakon čega slijedi službeno otvorenje.

Panel: Kako izgleda kreativan i zdrav grad danas?

Središnji dio večeri je panel-rasprava pod nazivom "Što danas znači biti kreativan i zdrav grad?", u kojoj sudjeluju priznati stručnjaci i umjetnici: Eberhard Schrempf, Nikola Vudrag, Selma Šogorić i Ivana Nikolić, uz moderaciju Elizabete Brodić. Rasprava će otvoriti aktualna pitanja o tome kako kreativnost može poboljšati kvalitetu života, potaknuti održiv razvoj i oblikovati otpornije zajednice u vremenu izazova.

Nagrada za kreativni grad godine

U nastavku večeri slijedi dodjela Nagrade za kreativni grad godine, koja slavi one lokalne zajednice koje svojim projektima, inovacijama i kulturnim programima aktivno doprinose pozitivnim promjenama. Bit će predstavljeni i finalisti natječaja, a posebnim priznanjima nagradit će se gradovi koji uspješno njeguju kreativni pristup urbanom razvoju.

Kazališna večer za pamćenje

Večer će biti zaokružena kazališnom poslasticom – predstavom „Komušanje mozga“ u izvedbi Stojana Matavulja, jednog od najpoznatijih hrvatskih glumaca. Predstava, dobitnica Zlatne kolajne publike na Festivalu monodrame i pantomime u Zemunu, spaja elemente monodrame i stand-up komedije, uz glazbenu pratnju, i na duhovit, ali pronicljiv način osvrće se na društvo, politiku, kulturu te vječne (ne)razumijevanja među spolovima. Smijeh je, kažu organizatori, zagarantiran – a ulaz slobodan.

Program u cijelosti – 28. kolovoza 2025.

Lokacija: Pozornica ispred Vile Bedeković, Varaždin

Ulaz je slobodan, a raspored pročitajte u nastavku.

17:00 – 17:15 Službeno otvaranje

17:30 – 18:30 Panel: Što danas znači biti kreativan i zdrav grad?

18:40 – 19:45 Dodjela nagrade za kreativni grad godine

20:00 – 21:15 Predstava: Komušanje mozga – Stojan Matavulj

Dani kreativnih gradova Hrvatske spajaju ozbiljnu diskusiju o urbanom razvoju i kreativnosti s nagradama koje slave inovativnost i umjetničkim programom koji potiče osmijehe i razmišljanja. U sklopu Špancirfesta, ovaj događaj postaje savršen primjer kako kultura i zajednica mogu zajedno graditi gradove budućnosti.

Ne propustite priliku biti dio dana kada kreativnost izlazi na ulice i mijenja svijet – korak po korak, ideju po ideju.