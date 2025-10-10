Originalnom 3D animacijom na digitalnom ekranu prikazana je zaštićena endemska biljka Samoborska gromotulja, a prolaznici su na kvizu mogli pokazati znanje o zaštićenim hrvatskim biljkama i osvojiti nagrade
Na Tomislavcu predstavljena platforma 'Hrvatska divlja' za očuvanje ugroženih biljaka
Hrvatska divlja je edukativna platforma posvećena istraživanju, očuvanju i promicanju bogate bioraznolikosti Hrvatske.
Na Trgu kralja Tomislava danas se održava pop-up event na kojem je kroz 3D instalaciju i interaktivni kviz predstavljena platforma Hrvatska divlja za spas ugroženih biljaka. Originalnom 3D animacijom na digitalnom ekranu prikazana je zaštićena endemska biljka Samoborska gromotulja, a prolaznici su na interaktivnom kvizu mogli pokazati svoje znanje o zaštićenim hrvatskim biljkama i osvojiti nagrade.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Hrvatska divlja (hrvatskadivlja.hr) je edukativna platforma posvećena istraživanju, očuvanju i promicanju bogate bioraznolikosti Hrvatske. Omogućuje i pregled svih ugroženih i zaštićenih vrsta, geografsku rasprostranjenost, specifičnosti i fotografije, te je osmišljena da služi kao izvor stručnih informacija i početna točka za unapređenje održivosti i bioraznolikosti u Hrvatskoj, kako u ruralnim, tako i u urbanim područjima.
Cilj je osvijestiti javnost o važnosti očuvanja prirodne baštine, potaknuti održivi odnos prema okolišu i uključiti zajednicu, od škola do lokalnih inicijativa, u aktivnu zaštitu okoliša.
Projekt je pokrenula tvrtka specijalizirana za vanjsko digitalno oglašavanje Go2Digital u suradnji s glavnim partnerom - tvrtkom Bauhaus, vodećom destinacijom za opremu doma i vrta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+