Na zabavi 'srela' prijatelja, sad imaju trojke: Pila sam pilule!?!

Hannah Donaghue (29) iz Northamptona naletjela je na starog prijatelja Bena Fagana (30), menadžera u Royal Mailu, na zabavi prošle godine i uz čašicu razgovora završili su u krevetu. Odlučili su da će se nastaviti družiti, da se bolje upoznaju i shvate kako se slažu, no nisu planirali ozbiljnu vezu, niti računali na iznenađenja.

Naime, Hannah je odgovorna i uzimala je kontracepcijske pilule. Zbog neugodnog iskustva koje je već imala s trudnoćom unatoč pilulama, tvrdi da ih je pila redovito. No ta jedna luda noć sa Benom bila je dovoljno da nakon nekoliko tjedana čuje vijest koja ju je oborila s nogu - nosila je trojke!

Foto: Profimedia

Iako to nisu planirali, odmah su se dogovorili da će roditi i da će živjeti kao obitelj. Njihovu sreću je nešto kasnije pomutila vijest da se jedna beba slabije razvija te da bi ju možda trebala pobaciti, kako bi se drugo dvoje djece razvilo normalno, no oni su to odbili. Hannah je izdržala do listopada prošle godine, do 32. tjedna trudnoće, kad je rodila carskim rezom. Na svijet su stigli Ella Rose, Kasey i njihov brat Lester. Dvadesetak dana naklon toga stigli su kući i od tada svi zajedno uživaju u obiteljskom životu, zajedno s djevojčicama koje Hannah ima iz prethodnog braka: desetogodišnjom Meghan i osmogodišnjom Charlie.

Foto: Profimedia

- Bila sam šokirana što očekujem trojke, no oba puta prije toga sam zanijela uz kontracepsijske pilule, pa ne mogu reći da me iznenadilo. Prvi puta sam imala samo 18 godina i dečko i ja smo živjeli u dijelu iznajmljenog stana. Rodila sam i nakon nekog vremena se vratila na posao, da bih ubrzo uvidjela da sam - opet trudna. Prvi put sam mislila da sam samo jedna od jedan posto žena koje nisu imale sreće s kontracepcijom, no drugi puta doista nisam znala kako si to objasniti - kaže Hannah. Ne želeći više riskirati, nakon druge kćeri je dala ugraditi spiralu, no prije dvije godine je imala ginekoloških problema, pa ju je morala izvaditi i vratila se pilulama. Kad je srela Bena, na kraj pameti joj nije bilo da se opet upušta u rizik.

- Između nas je i ranije postojala kemija, a te smo večeri zajedno otišli kući i, dogodilo se. Dva tjedna kasnije probudio me izljev krvi. Odvezla sam se u bolnicu, gdje su liječnici ubrzo posumnjali da sam trudna. Šokirana sam nazvala Bena i kad je došao, otišla na pretrage koje su to potvrdile - priča Hannah.

- No kad je liječnik počeo prelaziti ultrazvukom preko trbuha i rekao: "Evo jedno srce koje kuca. Evo drugo, a tu je i treće...", mislila sam da se šali i zbunjeno gledala u tri srdašca koja su treptala na ekranu - nastavlja. Bila je riječ o trojajčanim blizancima, odnosno svi troje su imali vlastitu placentu i vlastitu amnionsku vrećicu, što znači da ne samo da je uz oralnu kontracepciju uspjela zanijeti, nego je njeno tijelo uspjelo proizvesti tri odvojena jajašca i sva tri su oplođena.

Foto: Profimedia

A Ben? On je nakon nekoliko minuta koliko mu je trebalo da se oporavi, kazao samo:

- Trebat će nam limuzina za ovu ekipu.

U međuvremenu su počeli izlaziti i bolje se upoznavati. Prije nego što je Hannah s bebama stigla kući, Ben je zamijenio svoj automobil za veći, a sada planiraju potražiti i veću kuću.

Dvoje ginekologa s kojima smo razgovarali kažu nam kako priča ove mlade majke ne drži vodu, te ne vjeruju da bi se nekome tri puta moglo dogoditi da ostane u drugom stanju uz redovnu i pravilnu upotrebu kontracepsijskih pilula. Naši sugovornici htjeli su ostati anonimni, no ističu kako su šanse da žena koja koristi pilule redovno i ispravno ostane trudna vrlo male.

Foto: Profimedia

Svjetska statistika kaže da je pilula uz redovitu upotrebu sigurna i učinkovita u 99 posto slučajeva, odnosno rizik od trudnoće uz pilulu postoji kod jedne od 100 žena godišnje. No mnoge žene zaboravljaju da pilule nisu potpuno efikasne ako se ne uzimaju doslovno svakodnevno, upozorava ginekologinja.

Procjene pokazuju da je zbog toga prosječna učinkovitost pilula bitno manja, odnosno kreće se oko 91 posto. Ukratko, oko 9 od 100 žena koje koriste pilule, ali im se povremeno dogodi da ju zaborave popiti, može zatrudnjeti. Upravo zbog toga, kaže sugovornica, ženama koje nikako ne žele ostati trudne savjetuje se umetanje hormonalne spirale, koja bitno povećava zaštitu.