Nagrada Ig Nobel dodijeljena Studiji o narcisoidnosti na temelju - obrva

Znanstvenici iz Kanade i SAD-a proučavali su obrve na temelju njih zaključili kako se može otkriti narcisoidnost, što nije prošlo nezapaženo na natjecanju radova - sumnjive svrhovitosti

<p>Studija o narcisoidnosti na temelju proučavanja obrva, entomologov strah od insekata i aligatorica na heliju, neki su od ovogodišnjih znanstvenih radova nagrađenih priznanjima Ig Nobel, koje se dodjeljuje za radove komične prirode i sumnjive svrhovitosti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Spojene obrve su novi trend u svijetu ljepote </p><p>Umjesto uživo 30. godišnja dodjela alternativnog Nobela, nagrade koju organizatori opisuju kao odavanje počasti znanstvenim postignućima koja nas 'najprije nasmiju, a zatim potaknu na razmišljanje', održana je online u četvrtak navečer, zbog pandemije Covid-a, pa je izostala tradicionalna gala večera, no poznati su dobitnici. </p><p>Znanstvenici iz Kanade i SAD-a osvojili su nagradu iz područja psihologije za metodu otkrivanja narcisoidnosti na temelju proučavanja obrva.</p><p>Nagrada za entomologiju pripala je američkom znanstveniku koji je dokazao da se entomolozi - stručnjaci za insekte - boje pauka. </p><p>Ženka kineskog aligatora zatvorena u prostoriju ispunjenu helijem 'promukala je', a za to gmazovsko mukanje zaslužni su znanstvenici iz Austrije, Švedske, Japana, SAD-a i Švicarske kojima je pripala nagrada za akustiku.</p><p>Svečanost dodjele Ig Nobela uobičajeno se održava na Sveučilištu Harvard i prenosi uživo od 1995., no u covidovskoj 2020. godini održana je samo online.</p><p>Organizatori ovih općenito zabavnih nagrada iskoristili su priliku da pošalju i političku poruku, pa su ovogodišnju nagradu za 'medicinu' dodijelili čelnicima Brazila, Velike Britanije, Indije, Meksika, Bjelorusije, SAD-a, Turske, Rusije i Turkmenistana jer su se 'koristili' pandemijom Covida-19 kako bi svijetu poslali lekciju da nisu 'znanstvenici i liječnici ti koji svojim odlukama odlučuju o životu i smrti, već su to - političari'.</p><p>Čelnici svih navedenih zemalja umanjivali su važnost pandemije koronavirusa.</p>