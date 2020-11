Objavu dijeli Project Co. (@projectco.in) Stu 5, 2020 u 2:26 PST

Zalijeva se tek kad se zemlja prosu\u0161i, vodom sobne temperature, a tijekom zalijevanja voda ne smije dospjeti u sredi\u0161te biljnog busena.

Ljeti je zalijevanje \u010de\u0161\u0107e i obilnije, dok se zimi zalijevanje smanjuje. Voda iz tanjuri\u0107a ispod posude treba se izliti. Za zalijevanje treba koristiti vodu sobne temperature. Dobro rastu i u slabom osvjetljenje, no \u0161are na listovima su tad manje izra\u017eene. Odgovara im suh zrak, no osjetljive su na premje\u0161tanje.

\u00a0

Najbolja biljka za spavaću sobu: Pročistit će zrak i olakšati san

Sanseverija ne zahtijeva puno brige - presađuju se svake 2 do 3 godine u malo veće posude. Zemlja treba biti rahla i propusna, a teglice pliće jer biljka ima plitak korijen. Zalijeva se rijetko

<p>Sanseverije je najbolje postaviti u spavaću sobu jer su među rijetkim biljkama koje zrak pročišćavaju noću.</p><p>Ne zahtijevaju puno brige - presađuju se svake 2 do 3 godine u malo veće posude. Zemlja treba biti rahla i propusna, a teglice pliće jer biljka ima plitak korijen. Ne treba je previše zalijevati jer je podložna truljenju.</p><p>Zalijeva se tek kad se zemlja prosuši, vodom sobne temperature, a tijekom zalijevanja voda ne smije dospjeti u središte biljnog busena.</p><p>Ljeti je zalijevanje češće i obilnije, dok se zimi zalijevanje smanjuje. Voda iz tanjurića ispod posude treba se izliti. Za zalijevanje treba koristiti vodu sobne temperature. Dobro rastu i u slabom osvjetljenje, no šare na listovima su tad manje izražene. Odgovara im suh zrak, no osjetljive su na premještanje.</p><p> </p>