Najbolja zabava za kraj ljeta je na Špancirfestu u Varaždinu

Jeste li spremni za najbolju zabavu za kraj ljeta? Svi putevi, već tradicionalno, u drugom dijelu kolovoza vode u Varaždin, gdje nešto više od tjedan dana počinje najveći ulični festival, Špancirfest. Ovogodišnje, jubilarno 25. izdanje festivala na najljepšoj pozornici na otvorenom, u povijesnoj jezgri grada, donosi putovanje kroz glazbu, umjetnost i zabavu. Više od 500 različitih programa za bezbroj nezaboravnih doživljaja najbolja su pozivnica za doći na Špancirfest, koji počinje 18. kolovoza i traje sve do 27. kolovoza.

Glazbene zvijezde svjetskog kalibra

Glazbene zvijezde svjetskog kalibra; od Franza Ferdinanda do Perpetuum Jazzile-a i to besplatno? Da, dobro ste pročitali, škotski rokeri stižu na Špancirfest, a da biste uživali u njihovoj glazbi ne trebate kupiti ulaznicu, jer koncert je, baš kao i svi ostali na glavnoj festivalskoj PAN pozornici Stari grad - za posjetitelje besplatan. Uz njih, tu su i mlada slovenska rock atrakcija, Joker Out, TBF, Silente, Neno Belan & Fiumens & Brass Experience, The Croatian Pink Floyd Show, Buč Kesidi i Parni valjak feat. Igor Drvenkar. Svjetska glazbena atrakcija, vokalna skupina Perpetuum Jazzile nastupit će prvog dana Špancirfesta na prekrasnoj pozornici Vile Bedeković powered by Kaufland i to je jedino mjesto s naplatom ulaznica, gdje se nudi pomno osmišljeni glazbeni i kazališni program.

Foto: TZ grada Varaždina

Osim s glavnih pozornica, glazba će se tijekom 10 dana Špancirfesta čuti gotovo u svakom kutku povijesne jezgre, na manjim i pop - up pozornicama, ali i ulicama i trgovima. U deset dana festivala očekuje vas više od 200 glazbenih programa različitih glazbenih stilova.

Ulična umjetnost koja ostavlja bez daha - Orkestar sirena, svjetleći roboti, štulaši, čudnovata vozila…

Za posebnu energiju, koju ćete osjetiti u Varaždinu, bez obzira koji dan posjetili festival, zaduženi su ulični performeri, svojevrsni zaštitni znak Špancirfesta. Stižu iz desetak zemalja svijeta, pripremaju više od 70 atraktivnih, energičnih i iznimno šarenih nastupa, što znači i da su instagramične fotografije zajamčene. Na Špancirfestu ćete imati prilike vidjeti ulične performanse, kakve dosad niste vidjeli, osim možda na fotografijama.

Foto: Sinisa Sovic/FAS

Francuski Orkestar sirena prvi put stiže u Hrvatsku s neobičnim, velikim i atraktivnim glazbenim lokomotivama, njihov sunarodnjak Nicolas Bras oduševit će sviranjem na čak 17 različitih instrumenata koje je izradio recikliranjem raznih materijala, a talijanska obitelj La Famiglia Mirabella ostavit će vas bez daha svojim nastupima u zraku. Svjetleći roboti na štulama, vodena bića iz morskih dubina, štulaši na pneumatskim štulama, čudnovata vozila koja stvaraju svemirske bljeskove, samo su neki od likova ove ulične bajke koju vrijedi doživjeti.

Inovacija i inspiracija; bogata ponuda dvjestotinjak izlagača

Foto: TZ grada Varaždina

Šarene ulice Varaždina tijekom Špancirfesta postaju još šarenije zahvaljujući razigranim bojama izlagačkih kućica i štandova, na kojima se nude najraznolikiji proizvodi, od tradicionalnih do modernih, ali i fini autentični zalogaji. U najšarmantnijoj ulici koja postaje Kreativnica, svoje će kreativne i inovativne proizvode predstaviti čak 50 kreativaca, svaki sa svojom inspirativnom pričom. Ženska kravata, Dnevnik (iz) snova, nesvakidašnji plakati, umjetnine od drva, unikatna pisala, nakit, dizajnerski odjevni komadi… samo su neki od proizvoda koje ćete moći pronaći na Špancirfestu.

Gastro raskoš – nikad bogatija ponuda jela i pića

Foto: TZ grada Varaždina

Gastro ponuda Špancirfesta nikad nije bila bogatija i ponudit će pravu čaroliju za nepce, koja će vas osvojiti na prvu. Špancir burger festival donosi izbor od nekoliko desetaka najboljih burgera, Vinski grad ponudit će 500 vrsta vina, a uz to, dva poznata Chefa, Melkior Bašić i Damir Tomljanović, pripremat će u Vinskom gradu i Špancir burger festivalu jela iznenađenja. Kod Starog grada čak su dvije eno&gastro zone - Vinski grad i Carlsberg Food & Party zona, ponosne na gurmanske zalogaje. Ferdinand knedle, koje se mogu probati na Franjevačkom trgu već su pravi hit u nekim hrvatskim gradovima, a šetajući ulicama i trgovima nećete moći odoljeti domaćim kolačima i tradicionalnim klipičima. Pozivamo vas na španciranje gastro zonama, a na vama je samo da odaberete i guštate.

Špancirfest traje do 27. kolovoza 2023, a više informacija pogledajte na www.spancirfest.com.